Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 25,61 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:52 Uhr 2,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 25,78 EUR. Mit einem Wert von 25,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381.882 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,90 EUR ab. Abschläge von 18,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,09 EUR an.

Am 06.05.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,24 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

