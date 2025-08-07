Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 23,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 23,36 EUR. Mit einem Wert von 23,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 641.368 Zalando-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 42,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 20,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,36 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je Zalando-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
