Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,67 EUR ab.
Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 25,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,35 EUR aus. Bei 25,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 401.720 Zalando-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 56,14 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
