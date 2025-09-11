Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Zalando

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 25,35 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 25,35 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,98 EUR. Bei 25,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 436.451 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,11 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 17,36 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,82 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

