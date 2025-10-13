DAX24.369 +0,5%Est505.560 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.643 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1570 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
So entwickelt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

13.10.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 26,25 EUR.

Zalando
26,24 EUR -0,19 EUR -0,72%
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,25 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 26,64 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 26,57 EUR. Bisher wurden heute 495.960 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,69 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 16,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,80 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Zalando-Aktie tiefer: Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt dauern an

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10:51Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
