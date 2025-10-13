Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagvormittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,45 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 26,45 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 26,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,57 EUR. Zuletzt wechselten 92.228 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. 51,53 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

