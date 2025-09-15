DAX23.682 -0,3%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1797 +0,3%Öl67,29 -0,3%Gold3.694 +0,4%
Notierung im Blick

Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit grünen Vorzeichen

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,03 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,24 EUR 0,55 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,03 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 26,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.619 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 53,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 15,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,82 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zalando-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
