Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 23,42 EUR zu.

Das Papier von Zalando legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,42 EUR. Bei 23,53 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 193.872 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 20,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

