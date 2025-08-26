DAX24.138 -0,1%ESt505.396 +0,2%Top 10 Crypto15,99 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1593 -0,5%Öl67,16 -0,1%Gold3.375 -0,5%
Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag verlustreich

27.08.25 12:06 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag verlustreich

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 24,37 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 24,37 EUR ab. Die Zalando-Aktie sank bis auf 24,23 EUR. Bei 24,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 256.832 Aktien.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 64,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,95 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 16,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

