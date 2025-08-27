Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 24,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 24,30 EUR zu. Die Zalando-Aktie legte bis auf 24,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,20 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.554 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 64,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (20,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,36 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

