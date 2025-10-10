Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zoom Communications

Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 82,08 USD.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 82,08 USD. In der Spitze büßte die Zoom Communications-Aktie bis auf 81,54 USD ein. Bei 82,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 192.297 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 11,53 Prozent niedriger. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

