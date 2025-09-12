DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.865 +0,1%Nas22.321 +0,8%Bitcoin97.535 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Montagnachmittag freundlich

15.09.25 16:13 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Montagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 84,42 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 84,42 USD. Bei 84,75 USD erreichte die Zoom Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 83,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.762 Zoom Communications-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,85 USD je Aktie in den Zoom Communications-Büchern.

Redaktion finanzen.net

