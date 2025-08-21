DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,86 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.503 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,81 +0,2%Gold3.332 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 CTS Eventim 547030
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX startet etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Top News
Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Zukauf

Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas

22.08.25 09:03 Uhr
Air Liquide-Aktie steigt leicht: Air Liquide setzt Expansion fort - Südkoreanischer Anbieter soll übernommen werden | finanzen.net

Der Gase-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Gase-Anbieter DIG Airgas übernehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
183,02 EUR 0,86 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie, hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.

Wer­bung

DIG Airgas wurde 1979 gegründet und setzte den Angaben zufolge 2024 mit knapp 550 Mitarbeitenden umgerechnet 510 Millionen Euro um. Das Unternehmen betreibt 60 Werke sowie ein Pipeline-Netz von 220 Kilometern Länge.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von Air Liquide zeitweise 0,13 Prozent im Plus bei 183,54 Euro.

/stw/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air Liquide

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air Liquide

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Air Liquide S.A.

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
01.08.2025Air Liquide KaufenDZ BANK
30.07.2025Air Liquide BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
29.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
01.08.2025Air Liquide KaufenDZ BANK
30.07.2025Air Liquide BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
29.07.2025Air Liquide OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.07.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2024Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.10.2024Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
09.09.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
26.07.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Air Liquide S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen