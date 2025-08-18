DAX24.365 +0,2%ESt505.470 +0,7%Top 10 Crypto16,06 +0,8%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.918 -0,8%Euro1,1681 +0,2%Öl66,00 -0,7%Gold3.339 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX etwas fester -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk profitiert von Preissenkung -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Zurückhaltende Kunden

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie leichter

19.08.25 13:02 Uhr
NYSE-Aktie Home Depot fällt: Trotz Milliardenumsatz - Home Depot bleibt unter Druck | finanzen.net

Der weltgrößten Baumarktkette Home Depot macht weiterhin die geringe Kauffreude ihrer Kunden für größere Projekte zu schaffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
338,25 EUR -1,55 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Geschäftsquartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um ein Prozent zu, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten sich zwar mehr erhofft, im Vergleich zum Vorquartal stieg der Erlös jedoch.

Wer­bung

Am Finanzmarkt dominierte zunächst Enttäuschung: Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die Home Depot-Aktie 0,23 Prozent an Wert auf 393,80 US-Dollar.

"Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Konzernchef Ted Decker. Kunden beschäftigten sich weiterhin verstärkt mit kleineren Heimwerkerprojekten. Neben der Kaufzurückhaltung dämpften in den drei Monaten bis Ende Juni aber auch negative Währungseffekte das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis. Einschließlich Wechselkursschwankungen sowie dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen stieg der Umsatz um knapp fünf Prozent auf fast 45,3 Milliarden US-Dollar (rund 38,8 Mrd Euro). Unter dem Strich ging der Gewinn nur leicht auf 4,55 Milliarden Dollar zurück.

Home Depot kämpft schon seit gut zwei Jahren mit einer mauen Umsatzentwicklung, da die Kunden wegen hoher Zinsen den Kauf von Häusern und die damit zusammenhängenden Bauprojekte verschoben haben. Zudem sorgt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für zusätzliche Herausforderungen, da die Preise für eine Vielzahl von Artikeln steigen und sich die Verbraucher stärker zurückhalten.

Wer­bung

"Wir beobachten, dass größere Projekte weiterhin auf Eis gelegt werden, da die Zinsen hoch bleiben und die wirtschaftliche Unsicherheit anhält", sagte Finanzchef Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Kunden stellten Projekte zurück, hielten aber an ihnen fest. Das Unternehmen konnte das Preisniveau halten, da die meisten seiner importierten Waren vor Inkrafttreten der neuen Zölle eingetroffen seien. Im Laufe des Jahres würden aber einige Artikel teurer, warnte McPhail. Home Depot bezieht nach eigenen Angaben mehr als 50 Prozent seiner Artikel aus den USA.

Das Management hat sich für dieses Jahr auf ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Geschäftswachstum eingestellt: Decker rechnet unverändert mit einem organischen Umsatzplus von einem Prozent.

/mne/stw/stk

ATLANTA (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen