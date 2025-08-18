Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie leichter
Der weltgrößten Baumarktkette Home Depot macht weiterhin die geringe Kauffreude ihrer Kunden für größere Projekte zu schaffen.
Werte in diesem Artikel
Im zweiten Geschäftsquartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um ein Prozent zu, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten sich zwar mehr erhofft, im Vergleich zum Vorquartal stieg der Erlös jedoch.
Am Finanzmarkt dominierte zunächst Enttäuschung: Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die Home Depot-Aktie 0,23 Prozent an Wert auf 393,80 US-Dollar.
"Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Konzernchef Ted Decker. Kunden beschäftigten sich weiterhin verstärkt mit kleineren Heimwerkerprojekten. Neben der Kaufzurückhaltung dämpften in den drei Monaten bis Ende Juni aber auch negative Währungseffekte das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis. Einschließlich Wechselkursschwankungen sowie dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen stieg der Umsatz um knapp fünf Prozent auf fast 45,3 Milliarden US-Dollar (rund 38,8 Mrd Euro). Unter dem Strich ging der Gewinn nur leicht auf 4,55 Milliarden Dollar zurück.
Home Depot kämpft schon seit gut zwei Jahren mit einer mauen Umsatzentwicklung, da die Kunden wegen hoher Zinsen den Kauf von Häusern und die damit zusammenhängenden Bauprojekte verschoben haben. Zudem sorgt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für zusätzliche Herausforderungen, da die Preise für eine Vielzahl von Artikeln steigen und sich die Verbraucher stärker zurückhalten.
"Wir beobachten, dass größere Projekte weiterhin auf Eis gelegt werden, da die Zinsen hoch bleiben und die wirtschaftliche Unsicherheit anhält", sagte Finanzchef Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Kunden stellten Projekte zurück, hielten aber an ihnen fest. Das Unternehmen konnte das Preisniveau halten, da die meisten seiner importierten Waren vor Inkrafttreten der neuen Zölle eingetroffen seien. Im Laufe des Jahres würden aber einige Artikel teurer, warnte McPhail. Home Depot bezieht nach eigenen Angaben mehr als 50 Prozent seiner Artikel aus den USA.
Das Management hat sich für dieses Jahr auf ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Geschäftswachstum eingestellt: Decker rechnet unverändert mit einem organischen Umsatzplus von einem Prozent.
/mne/stw/stk
ATLANTA (dpa-AFX)
