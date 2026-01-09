Eon begibt Anleihen über 1,6 Milliarden Euro
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Eon hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Energieversorger mitteilte, hat er zwei Anleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro begeben. Eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren und ist mit einem Kupon von 3,448 Prozent ausgestattet. Die andere Anleihe ist ein grüner Bond über 850 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem Kupon von 3,895 Prozent.
"Mit der heutigen Anleiheemission haben wir frühzeitig einen Teil unseres Finanzierungsbedarfs für 2026 abgesichert, den wir in der üblichen Größenordnung von 3,5 bis 5 Milliarden Euro erwarten", sagte CFO Nadia Jakobi.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2026 12:50 ET (17:50 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2026
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2026
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.12.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|10.12.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen