Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,74 Prozent auf 91.264,36 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 90.593,05 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 31,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um 0,19 Prozent auf 81,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 82,08 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Ethereum um 0,30 Prozent auf 3.134,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.125,49 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,92 Prozent auf 642,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 654,75 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,05 Prozent auf 2,079 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,017 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 434,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 434,27 US-Dollar.

Zudem legt Cardano zu. Um 2,00 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3971 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,3893 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 3,95 Prozent auf 0,2307 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2219 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Tron im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2953 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 0,2936 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,72 Prozent auf 884,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 878,65 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 6,09 Prozent auf 0,1518 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1431 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 0,29 Prozent auf 133,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 133,31 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,17 Prozent auf 14,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 13,23 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,65 Prozent auf 13,32 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,36 Prozent auf 1,689 US-Dollar, nach 1,666 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.