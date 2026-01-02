DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.809 +0,7%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Kryptowährungen: Klimasünder Bitcoin oder Bargeld?
Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

04.01.26 09:48 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.278,0297 CHF 534,1324 CHF 0,74%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.809,0236 EUR 560,3302 EUR 0,73%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.771,2399 GBP 500,8273 GBP 0,74%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.310.288,4578 JPY 105.752,5800 JPY 0,74%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.267,5137 USD 674,4640 USD 0,74%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.483,4169 CHF 8,2290 CHF 0,33%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.673,4576 EUR 8,3524 EUR 0,31%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.328,5671 GBP 7,7159 GBP 0,33%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
491.690,3894 JPY 1.629,2651 JPY 0,33%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.135,8808 USD 10,3911 USD 0,33%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
106,0602 CHF 0,4900 CHF 0,46%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
114,1763 EUR 0,5059 EUR 0,45%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,4469 GBP 0,4594 GBP 0,46%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.998,7955 JPY 97,0072 JPY 0,46%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
133,9252 USD 0,6187 USD 0,46%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6431 CHF 0,0454 CHF 2,84%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7688 EUR 0,0485 EUR 2,82%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5406 GBP 0,0425 GBP 2,84%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
325,3156 JPY 8,9825 JPY 2,84%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0748 USD 0,0573 USD 2,84%
Charts|News
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,1202 CHF 0,0070 CHF 6,15%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,1295 EUR 0,0075 EUR 6,13%
Charts|News
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,1128 GBP 0,0065 GBP 6,15%
Charts|News
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
23,8082 JPY 1,3786 JPY 6,15%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,74 Prozent auf 91.264,36 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 90.593,05 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 31,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um 0,19 Prozent auf 81,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 82,08 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Ethereum um 0,30 Prozent auf 3.134,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.125,49 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,92 Prozent auf 642,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 654,75 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,05 Prozent auf 2,079 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,017 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 434,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 434,27 US-Dollar.

Zudem legt Cardano zu. Um 2,00 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3971 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,3893 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 3,95 Prozent auf 0,2307 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2219 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Tron im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2953 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 0,2936 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,72 Prozent auf 884,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 878,65 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 6,09 Prozent auf 0,1518 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1431 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 0,29 Prozent auf 133,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 133,31 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,17 Prozent auf 14,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 13,23 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,65 Prozent auf 13,32 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,36 Prozent auf 1,689 US-Dollar, nach 1,666 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

