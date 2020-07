Tether: Ernsthafte Konkurrenz für das Krypto-Urgestein Bitcoin?

• Messari zeigt, wie Bitcoin-Dominanz nachlässt• Stablecoins im Anlegerfokus• Tether auf dem Weg an die Spitze?In seinem Q2-Stablecoin-Review nimmt Ryan Watkins vom Kryptodaten-Experten Messari den Transaktionswert verschiedener Kryptowährungen unter die Lupe und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Seiner Ansicht nach dürfte nämlich die älteste Kryptowährung Bitcoin ihre dominierende Position in der Blockchain-Welt nicht mehr lange verteidigen können. "USDT allein könnte Bitcoin als dominierende Währung für öffentliche Blockchains sehr bald übertreffen", so der Experte in seiner Analyse.

Dabei verweist Watkins auf das starke Wachstum beim Wert der Tether-Transaktionen vor dem Hintergrund, dass die gesamte Basis von Stablecoins im ersten Halbjahr massiv gewachsen ist: Allein im ersten Quartal stieg die Geldbasis um 2,4 Milliarden US-Dollar, im zweiten ging es um weitere 3,8 Milliarden US-Dollar nach oben, so der Forscher. Insgesamt liege man nun bei 12 Milliarden US-Dollar.

Tether könnte dabei der erste Stablecoin sein, der es auf einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar schafft.

In absolute terms USDT contributed the most by far, growing $3.5 billion, and became the first stablecoin to breach the $10 billion mark.



However, the fastest growing stablecoin relatively was sUSD, which benefited from the growth of DeFi, Synthetix, and a low starting base. pic.twitter.com/6fHaxHH2Ra