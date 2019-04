Jetzt investieren? - Das Britische Pfund und die Brexit-Turbulenzen

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Seit klar wurde, dass Großbritannien aus der EU austreten wird, ging es für das Britische Pfund in den darauffolgenden Wochen steil bergab: Am 07. Oktober wurde ein Tief von 1,18 US-Dollar erreicht - vor der Brexit-Abstimmung notierte das Pfund Sterling am 23. Juni noch im Tageshoch bei 1,51 US-Dollar. So stand ein Kursverlust von über 20 Prozent an der Kurstafel. Zwischenzeitlich erholte sich das Britische Pfund etwas, als es Ende des Jahres 2017 und im Verlauf von 2018 eher ruhig um das Brexit-Thema blieb. Aktuell notiert er bei um die 1,31 US-Dollar (Stand 3. April 2019) - ist er jetzt ein Investment wert?

Die jüngsten Bewegungen des Britischen Pfunds

Positiv reagierte das Britische Pfund auf Nachrichten, die einen No-Deal-Brexit unwahrscheinlich machten - so stieg es beispielsweise am 13. März, nachdem abends zuvor ein Austritt ohne Abkommen abgelehnt. Insgesamt zeigt sich mit Blick auf den Chart, dass das Pfund in den vergangenen sechs Monaten, mit immer näher rückendem Austrittsdatum, hin und her gestoßen wurde. Während das Chaos und die Unsicherheit Mitte März zulegte, blieb das Pfund Sterling aber vergleichsweise stabil: Esther Reichelt, Devisenexpertin bei der Commerzbank, schrieb zu dieser Entwicklung, dass auch der Markt nicht so genau wisse, was er mit der "Verwirrung" anfangen soll. Am 20. März geriet die britische Währung allerdings unter Druck, als die Regierung bei der EU einen kurzen Aufschub des Austritts beantragte - das Pfund verlor zum Dollar einen halben Cent. Und auch vor der dritten Abstimmung, die am 29. März abgehalten wurde, geriet das Pfund zum Dollar unter Druck und fiel auf ein Tagestief bei 1,29.

Aktuelle Brexit-Lage

In den vergangenen Wochen wurde das Hin und Her im Brexit immer größer: Die Abstimmung wurde inzwischen ein drittes Mal abgeschmettert, nachdem eine Fristverlängerung mit der EU ausgehandelt werden konnte. Auf Alternativen konnte sich das britische Parlament aber genauso wenig einigen. Ein harter Brexit droht nun am 12. April, was verheerende Folgen für die Wirtschaft hätte. Premierministerin Theresa May sucht in dem Dilemma weiterhin nach einem Ausweg - im Raum steht eine vierte Abstimmung über ihr Abkommen.

Sterling ein Investment: Goldman Sachs hat noch Hoffnung

Überaus optimistisch zeigt sich die US-Investmentbank Goldman Sachs. Das Vertrauen in die britische Regierung, einen Hard Brexit abzuwenden, scheint groß: Es werde zu einem "großen Abschluss" kommen, so Zach Pandl, der Co-Leiter der globalen Devisen- und Schwellenländerstrategie ist, im Gespräch mit Bloomberg - man setze auf Fortschritte nach der gescheiterten Abstimmung. Pandl rechnet damit, dass eine "softe" Brexit-Lösung naht in Form einer permanenten Zollunion mit einem zweiten Referendum. Aufgrund dieser Prognose sieht er auch im Britischen Pfund derzeit ein gutes Investment. Möglicherweise profitiert der Sterling tatsächlich in den kommenden Tagen, sollten im Brexit-Chaos versöhnliche Töne getroffen und ein Ende der Verwirrung gefunden werden.

"Sterling ist heute vielleicht die größte Chance unter den Wechselkursen der Industrieländer", zitiert Bloomberg den Devisenstrategen. Doch wie genau das Thema rund um den EU-Austritt Großbritanniens weitergeht, ist schwer einzuschätzen. Klar ist jedoch, dass ein endgültiges Ergebnis deutliche Ausschläge beim Pfund verursachen dürfte.

