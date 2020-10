Europäische Kryptowährung im Blick: EZB intensiviert Arbeit an digitalem Euro für Bürger

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung weist die EZB darauf hin, dass sie einen umfassenden Bericht zur möglichen Emission eines digitalen Euro veröffentlicht habe.

Laut EZB wäre der in Aussicht genommene digitale Euro eine elektronische Form des Euro, die wie Banknoten allen Bürgern und Unternehmen zur Verfügung stehen würde. "Er würde Bargeld ergänzen, nicht ersetzen, und das Eurosystem wird auf jeden Fall weiterhin Bargeld emittieren", heißt es in der Mitteilung.

Der EZB-Rat hat bisher keinen Beschluss zur Emission eines digitalen Euro getroffen. Das Eurosystem aus EZB und nationalen Zentralbanken will sich der Mitteilung zufolge mit Bürgern, Wissenschaftlern, dem Finanzsektor und Behörden austauschen, um deren Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen und um zu sehen, welchen Nutzen und welche Herausforderungen sie von einem digitalen Euro erwarten. Am 12. Oktober will die EZB eine öffentliche Konsultation starten.

FRANKFURT (Dow Jones)

