US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

02.11.25 12:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.428,9205 CHF 857,1531 CHF 0,97%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.802,3647 EUR 918,2409 EUR 0,97%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.430,6154 GBP 809,2457 GBP 0,97%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.102.881,8766 JPY 163.926,7104 JPY 0,97%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.068,5092 USD 1.064,5630 USD 0,97%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.129,0947 CHF 11,2831 CHF 0,36%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.352,0999 EUR 12,0872 EUR 0,36%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.954,2053 GBP 10,6525 GBP 0,36%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
598.425,4006 JPY 2.157,8404 JPY 0,36%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.886,2583 USD 14,0133 USD 0,36%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,0435 CHF 0,0268 CHF 1,33%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,1891 EUR 0,0288 EUR 1,33%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,9292 GBP 0,0253 GBP 1,33%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
390,8013 JPY 5,1332 JPY 1,33%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,5379 USD 0,0333 USD 1,33%
Charts|News
DASH/CHF (Dash-Schweizer Franken)
72,7547 CHF 13,2920 CHF 22,35%
Charts|News
DASH/EUR (Dash-Euro)
77,9398 EUR 14,2393 EUR 22,35%
Charts|News
DASH/GBP (Dash-Britische Pfund)
68,6884 GBP 12,5491 GBP 22,35%
Charts|News
DASH/JPY (Dash-Yen)
13.914,0167 JPY 2.542,0298 JPY 22,35%
Charts|News
DASH/USD (Dash-US-Dollar)
90,3596 USD 16,5083 USD 22,35%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
81,0446 CHF -0,5593 CHF -0,69%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
86,8205 EUR -0,5992 EUR -0,69%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
76,5149 GBP -0,5280 GBP -0,69%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.499,4195 JPY -106,9621 JPY -0,69%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 0,72 Prozent auf 110.791,35 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 110.003,95 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 14,90 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Litecoin-Kurs um -1,00 Prozent auf 100,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 101,35 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 3.874,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.872,25 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -3,94 Prozent auf 532,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 554,56 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,50 Prozent auf 2,517 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,505 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 25,03 Prozent auf 92,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 73,85 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Monero am Sonntagmittag hinzu. Um 1,96 Prozent auf 355,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 348,34 US-Dollar.

Zudem legt NEO zu. Um 0,22 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 5,262 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,250 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1418 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6098 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6118 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3049 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,3045 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0014 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0014 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0075 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0070 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com