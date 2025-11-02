Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 0,72 Prozent auf 110.791,35 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 110.003,95 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 14,90 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Litecoin-Kurs um -1,00 Prozent auf 100,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 101,35 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 3.874,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.872,25 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -3,94 Prozent auf 532,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 554,56 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,50 Prozent auf 2,517 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,505 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 25,03 Prozent auf 92,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 73,85 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Monero am Sonntagmittag hinzu. Um 1,96 Prozent auf 355,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 348,34 US-Dollar.

Zudem legt NEO zu. Um 0,22 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 5,262 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,250 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1418 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6098 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6118 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3049 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,3045 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0014 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0014 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0075 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0070 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.