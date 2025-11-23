DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.795 +1,7%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

23.11.25 09:48 Uhr
Am Sonntagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 1,45 Prozent auf 85.923,46 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (85.923,46 US-Dollar).

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 11,72 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 27,1 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 82,24 US-Dollar am Vortag auf 83,16 US-Dollar nach oben (1,12 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 2.806,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.769,16 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 551,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (557,48 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,12 Prozent.

Währenddessen wird Ripple bei 2,032 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,951 US-Dollar).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 399,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (369,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 8,16 Prozent.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,4047 US-Dollar am Vortag auf 0,4102 US-Dollar nach oben (1,37 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Stellar Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Stellar-Kurs um 2,77 Prozent auf 0,2368 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2304 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Tron zu. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2751 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,2742 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,93 Prozent auf 841,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 833,67 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1430 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1403 US-Dollar.

Daneben steigt Solana um 1,22 Prozent auf 129,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 127,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 13,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 13,23 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,17 US-Dollar am Vortag auf 12,45 US-Dollar nach oben (2,33 Prozent).

Zudem gewinnt Sui am Sonntagvormittag hinzu. Um 1,09 Prozent auf 1,360 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,346 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com