Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagvormittag um 0,80 Prozent auf 29.494,98 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 29.260,86 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (201,72 US-Dollar) geht es um -0,26 Prozent auf 201,20 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von Prozent auf 2.039,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.010,85 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,09 Prozent auf 68,02 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 67,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 0,4230 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagvormittag um 1,99 Prozent auf 0,4314 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 1,76 Prozent auf 0,5357 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5264 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 1,24 Prozent auf 145,40 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 143,62 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3194 US-Dollar) geht es um 2,98 Prozent auf 0,3290 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0048 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0048 US-Dollar.

Zudem legt Stellar zu. Um 3,20 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1358 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1316 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0587 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0577 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 2,71 Prozent auf 59,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 58,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,76 Prozent auf 10,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,18 US-Dollar wert.

