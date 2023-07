Bitcoin tendiert stabil, Solana gewinnt an Fahrt: InQubeta positioniert sich als führende KI-Krypto

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

InQubeta (QUBE), Bitcoin (BTC) und Solana (SOL) haben im vergangenen Monat alle einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet. Die Preise von InQubeta sind seit Beginn des Vorverkaufs dank schrittweiser Preisänderungen in jeder Phase um über 20 % gestiegen. Die Preise werden voraussichtlich bis zum Ende des Vorverkaufs um mehr als das Dreifache ansteigen. Auch Bitcoin verzeichnete im letzten Monat ein beträchtliches Wachstum von über 15 %. Jedoch hat Solana mit einem Anstieg von über 50 % seit Anfang Juni das größte Wachstum des Trios erlebt.

Bitcoin, als die beliebteste Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, muss seinen aktuellen Preis noch verdoppeln, um frühere Höchststände zu erreichen. Im Gegensatz dazu ist Solana ein Open-Source-Projekt, das den Fokus auf dezentrale Finanzdienstleistungen und die Bereitstellung dezentraler Anwendungen legt und somit zu einem der Hauptkonkurrenten von Ethereum (ETH) avanciert.

Das InQubeta-Projekt spielt eine führende Rolle bei der Förderung des Fortschritts im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und macht Investitionsmöglichkeiten für den durchschnittlichen Bürger zugänglicher. Dabei nutzt es die Macht der Blockchain-Technologie und des Ethereum-Netzwerks, um einen reibungsloseren Investitionsprozess zu ermöglichen, als es viele traditionelle Investitionsmöglichkeiten bieten.

Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur eine ausgefallene Idee, die in den populären Medien erforscht wird; vielmehr steht sie kurz davor, der größte technologische Durchbruch in der Geschichte der Menschheit zu werden. Prominente Persönlichkeiten wie Microsoft-Gründer Bill Gates und Präsident Joe Biden haben bereits vorausgesagt, dass KI mehr Umwälzungen verursachen wird als jede andere Technologie in der jüngeren Geschichte.

Künstliche Intelligenz wird nicht nur weltweit massive Veränderungen in der Industrie bewirken, sondern auch einmalige Investitionsmöglichkeiten schaffen. Solche technologischen Durchbrüche bieten denjenigen, die ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft vorhersehen können, die Chance, exponentielle Gewinne zu erzielen.

Ähnlich wie in der Vergangenheit, als Investoren frühzeitig auf Unternehmen wie Apple im Computerzeitalter oder Netflix im Internetzeitalter setzten, ermöglicht das InQubeta-Projekt nun allen Investoren, von diesen seltenen Investitionsmöglichkeiten zu profitieren.

Investitionen in aktienbasierte Non Fungible Token (NFTs)

Das InQubeta-Projekt ersetzt herkömmliche Aktien durch NFTs, die eine Beteiligung an den Unternehmen repräsentieren, die sie emittieren. Diese NFTs werden auf der InQubeta-Blockchain von Unternehmen geschaffen, die Mittel für ihre Projekte aufbringen müssen. Die Token werden vor ihrer Veröffentlichung auf dem Marktplatz vom InQubeta-Team geprüft. Investoren können mit dem $QUBE-Token solche NFTs von Unternehmen erwerben, die sie als vielversprechend einschätzen. Dadurch werden sie Miteigentümer vielversprechender KI-Start-ups, die gleichzeitig mehr Mittel für ihre Innovationen erhalten. Intelligente Verträge und die Blockchain-Technologie gewährleisten dabei einen transparenten und sicheren Marktplatz. Zudem kann sich das Halten von InQubeta-Token aufgrund der Obergrenze von 1,5 Milliarden Token und der deflationären Mechanismen, die die Preise nach oben treiben, noch deutlich stärker lohnen.

Bitcoin (BTC) hat das Potenzial, sich im Jahr 2023 zu vervielfachen

Bitcoin erlebte Anfang des Jahres eine Hausse, bei der die Preise um bis zu 40 % stiegen, bevor sie wieder leicht zurückgingen. Seitdem haben sich die Preise stabilisiert, und vor Kurzem wurde die bisherige Obergrenze durchbrochen. Dies führte dazu, dass einige Marktexperten vorhersagten, dass Bitcoin das Potenzial hat, seinen Höchststand von 2021 noch in diesem Jahr zu erreichen. Obwohl das erfreuliche Nachrichten für Bitcoin-Investoren sind, können sie nicht mit dem 4-fachen Wachstum mithalten, das InQubeta allein während des Vorverkaufs erfahren wird.

Solana (SOL) entwickelt sich zu einem der am schnellsten wachsenden Token

Die Preise von Solana haben sich im letzten Monat fast verdoppelt, da eine wachsende Zahl von Anlegern die Vorteile von dezentralen Finanzdienstleistungen und -anwendungen erkannt hat. Solana stellt eine der größten Bedrohungen für das Ethereum-Netzwerk dar, da das Ökosystem ähnliche Funktionen mit schnelleren Transaktionen und niedrigeren Gebühren bietet.

Zusammenfassung

Dennoch wird prognostiziert, dass InQubeta (QUBE) im Jahr 2023 ein größeres Wachstum als die meisten Tokens im Bereich der Kryptowährungen erleben wird. Dies lässt sich mit den Lösungen begründen, die es Anlegern ermöglicht, ihre Bestände um bis zu 400 % während des Vorverkaufs zu erhöhen. Die Zukunft sieht für InQubeta rosig aus. Hier wird erwartet, dass bis 2030 über 1,5 Billionen Dollar in die KI fließen werden.

InQubeta-Vorverkauf besuchen

Treten Sie den InQubeta-Gemeinschaften bei