Analyst wird konkret: So teuer könnte ein Bitcoin noch vor dem Halving werden

• Bitcoin-Halving im Fokus• Polar Hunt: Bitcoin hält sich "gut"• Kursverdoppelung prognostiziert

Etwa alle vier Jahre steht das sogenannte Bitcoin-Halving an, bei der die Belohnung der Miner halbiert wird. Zahlreiche Fans der weltweit beliebtesten Kryptowährung glauben, dass dies den Kurs deutlich in die Höhe treiben wird.

Das letzte Mal fand ein solches Halving am 9. Juli 2016 statt. Deshalb hat Polar Hunt nun auf Twitter eine Analyse geteilt, mit der versucht wird, die derzeitige Kursentwicklung mit der Marktstruktur in den Jahren 2014 bis 2016 zu vergleichen. Dieser Vergleich würde zeigen, dass sich der Bitcoin derzeit "gut hält". Darüber hinaus lässt sich aus dem geteilten Chart die Prognose herauslesen, dass der Bitcoin bis zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Halvings im Mai 2020 auf fast 18.000 Dollar klettern könnte.

This is also holding up nicely and shows how this particular part of the marketcycle is "sideways" and therefor both hard to buy and hard to hold.



Im writing these posts to show you, but also to remind my self not sell any. I actually added to my stack this Friday. pic.twitter.com/VIG2a6OZ8q