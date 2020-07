Hersteller von Krypto-Mining-Hardware startet an der NASDAQ

• Ebang als zweiter Hersteller von Mining-Hardware an US-Börse gelistet• Unternehmen hat große Expansionspläne• Kein gutes Vorzeichen: Canaan-Aktie seit Börsengang im Abwärtstrend

Im April dieses Jahres hatte Ebang International seine Papiere für einen Börsengang in den USA eingereicht. Seit dem 26. Juni ist das Unternehmen nun an der Technologiebörse NASDAQ unter dem Ticker-Symbol EBON gelistet.

Seit 2014 im Kryptogeschäft

Ebang, das 2010 vom heutigen CEO Dong Hu gegründet wurde, arbeitete ursprünglich an Telekommunikationsgeräten und sprang 2014 auf den Krypto-Zug auf. 2018 gründete das Unternehmen seine Holdinggesellschaft Ebang International Holdings Inc. als Exampted Company mit beschränkter Haftung auf den Caymans. Darauf folgten einige Unternehmensumstrukturierungen, die im Mai 2018 abgeschlossen wurden. Das Unternehmen konkurriert nun mit großen Mining-Hardware-Herstellern, wie Bitmain, MicroBT und Canaan.

Eigene Krypto-Handelsplattform geplant

Bereits 2018 hatte das Unternehmen geplant, an die Börse zu gehen. Damals reichte Ebang einen Antrag bei der Hong Kong Stock Exchange ein - zum Börsengang kam es allerdings nie. Nun nahm das Unternehmen mit seinem IPO an der NASDAQ rund 100 Millionen US-Dollar ein. Das Geld will Ebang International vor allem für seine Expansionspläne einsetzen. Das Unternehmen will sein Geschäft mit dem Mining-Equipment weiterhin beibehalten, daneben will Ebang in Zukunft aber auch Mining-Farms betreiben und eine eigene Handelsplattform für Kryptowährungen aufbauen. Zudem will das Unternehmen herausfinden, wie die Blockchain-Technologie in weiteren Bereichen eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel bei Finanzdienstleistungen, in der Bildungs- und Gesundheitsbranche.

Canaan-IPO unter Erwartungen

Ebang ist nun das zweite Unternehmen aus dem Bereich Krypto-Mining-Hardware, das an einer US-Börse notiert ist. Im Herbst vergangenen Jahres ging Konkurrent Canaan an die NASDAQ. Jedoch dürfte Canaans Börsengang eher Bedenken aufkommen lassen. Laut Cointelegraph verlor das Unternehmen nur eine Woche vor der Notierung an der NASDAQ mit der Credit Suisse seine größte Bank und nahm mehr als drei Viertel weniger ein als ursprünglich geplant. Zudem fiel die Aktie von anfänglich rund 9 US-Dollar um fast 80 Prozent bis auf zuletzt 1,81 US-Dollar zurück (Stand: Schlusskurs vom 02. Juli 2020).

Chancen vs. Risiken

Für chinesische Mining-Unternehmen gestalte es sich laut Johnson Xu, Chef-Analyst bei TokenInsight, schwierig auf dem Heimatmarkt an frisches Kapital zu gelangen. Daher versuchen sie vor allem Zugang zum US-Markt zu bekommen. Neben der Geldbeschaffung hoffen Unternehmen wie Ebang mit der Notierung an einer US-Börse mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und mehr Kunden außerhalb von China anzulocken.

Allerdings sieht sich Ebang aktuell auch mit Risiken und Unsicherheiten konfrontiert. Diesbezüglich benannte das Unternehmen in seinem Antrag an die SEC unter anderem "signifikante Auswirkungen der Schwankung des Bitcoin-Preises und insbesondere signifikante negative Auswirkungen des starken Rückgangs der Bitcoin-Preise", als auch das derzeitige regulatorische Umfeld und die Corona-Krise.

Des Weiteren führt Ebang seine bisher volatilen Betriebsergebnisse an. Wie dem Antrag an die SEC zu entnehmen ist, konnte Ebang 2018 noch einen Umsatz von 319 Millionen US-Dollar verzeichnen, im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen nur noch 109,1 Millionen US-Dollar generieren. Der Rohgewinn belief sich 2018 auf 24,4 Millionen US-Dollar, 2019 ergab sich ein Verlust von 30,6 Millionen US-Dollar. 2018 bzw. 2019 kam Ebang auf einen Nettoverlust von 11,8 respektive 41,1 Millionen US-Dollar.

Der Ausgabepreis der Ebang-Aktie lag bei 5,23 US-Dollar. Das Papier liegt nach seinem Start an der NASDAQ zuletzt bei 4,37 US-Dollar und damit 5 Prozent unter seinem Erstkurs bei 4,60 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 2. Juli 2020). Bleibt nun abzuwarten, ob Ebang im derzeit schwierigen Umfeld eine bessere Entwicklung als Konkurrent Canaan hinlegen kann.

