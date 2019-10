Beim Zocken reich werden: Bei diesem Computerspiel verdienen Gamer Bitcoins

• Satoshis.Games in Lightning-Network integriert• Lightnite soll Belohnungen und Strafen in Bitcoin möglich machen• Zwei Spielversionen möglich

Satoshis.Games heißt die Videospieleplattform, die Gaming in das Bitcoin Ligthning-Network integriert hat. Nun könnnen Gamer Bitcoins verdienen, indem sie ein Multiplayer-Game zocken.

Lightnite heißt das Spiel, das im Stil von Battle Royale daher kommt und Spielern ermöglicht, im Multiplayer-Modus gegen andere Gamer zu zocken. Dabei können Gamer im Rahmen des Spiels Belohnungen in Bitcoin erhalten - oder durch den Abzug von Bitcoins bestraft werden.

We are announcing our new game at @LNconf ⚡ Here is the medium article about Lightnite, our #Bitcoin integrated battle royale game 🎮 You'll also find a trailer in the article: https://t.co/dgpzQYo7xn - Satoshis.Games (@SatoshisGames) October 19, 2019

Zwei Versionen spielbar

Die Entwickler präsentierten das Spiel im Rahmen der Lightning Conference in Berlin und verkündeten dabei noch einige Details mehr. Demnach sollen Spieler die Wahl haben, ob sie die Bitcoin-Variante spielen oder die Version wählen, in der ingame-Belohnungen und -Strafen nicht in Bitcoin aufgerechnet werden sollen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Wer sich für die Bitcoin-Variante entscheidet, kann sein Guthaben durch Transaktionen über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk aufladen und mit dem erworbenen Bitcoin-Pool dann etwa ingame-Items erwerben. Frederick Spitaleri, Mitgründer von Satoshis.games, beeilte sich in diesem Zusammenhang aber klarzustellen, dass es dabei lediglich um die Aufladung des Spielguthabens geht - nicht um so genanntes "Pay-to-Play", wo Spieler Geld bezahlen, um im Spiel schneller oder besser voranzukommen.



