Kryptogeschäfte: Neues Binance-Feature für Tencent und Alibaba ermöglicht Bitcoinkauf in China

• Binance ermöglicht es chinesischen Nutzern Bitcoin über WeChat und Alipay zu kaufen• Offiziell sind Kryptobörsen in China von der chinesischen Zentralbank verboten• Der Kurs des Binance Tokens BNB stieg über 10% in nur zwei Tagen

WeChat und Alipay

Im Ökosystem der Kryptowährungen stellt China einen wichtigen Markt dar. Die Nachricht, dass die weltweit größte Börse für Kryptowährungen Binance Exchange nun den chinesischen Nutzern ermöglicht, Bitcoin über WeChat und Alipay zu erwerben, findet großem Anklang. Die beiden chinesischen Unternehmen hinter WeChat, Tencent, und Alipay, Alibaba, positionieren sich gegenüber dem Handel mit Bitcoin dennoch weiterhin kritisch. Im Jahr 2011 brachte die Firma Tencent den Messaging-Dienst WeChat auf den Markt und kann seitdem ein starkes Wachstum verzeichnen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Inzwischen wurde der Dienst für Smartphones um zahlreiche Funktionen erweitert, darunter auch das Mobile-Payment-System WeChat Pay. Heute nutzen über 1 Milliarde Menschen täglich die verschiedenen Messaging-, Social-Media- und Payment-Services. Bei Alipay handelt es sich um ein chinesisches Onlinebezahlsystem der Alibaba Group.

Testphase für Binance P2P-Trading Service

Derzeit befindet sich die Binance App für das P2P-Trading in einer Testphase für Android-Geräte und soll anschließend auch für iOs und in einer Desktop-Version angeboten werden. Jedoch handelt es sich bei dem neuen Service nicht um eine direkte Kooperation mit den beiden Serviceanbietern Tencent und Alibaba, sondern lediglich um ein Feature, welches ermöglicht die beiden Services als Zahlungsmöglichkeit anzubieten.

Verbot von Kryptowährungs-Börsen in China

Ende 2017 hat die Zentralbank von China, die People’s Bank of China, offiziell ein Verbot für Kryptowährungs-Börsen ausgesprochen. Für Chinesen ist seitdem die Nutzung von Peer-to-Peer Plattformen oder der OTC Handel, die einzige Möglichkeit Bitcoins zu kaufen. Doch trotz des Verbotes und des vorübergehenden Einbruchs des Bitcoinkurses setzte sich der Handel mit Kryptowährungen in China fort. Die Folge der neuen Regelung war jedoch, dass viele Teilnehmer zu ausländischen Börsen in Hongkong und Japan wechselten, um weiterhin am Handel teilnehmen zu können.

WeChat und Alipay kritisieren Geschäfte mit Kryptowährungen

Es ist bekannt, dass WeChat und Alipay dem Bitcoin-Handel kritisch gegenüberstehen. Die Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits Nutzerkonten geschlossen, die an dem P2P-Bitcoin-Handel beteiligt waren. WeChat hatte daraufhin im Mai 2019 sogar die offiziellen Nutzungsbedingungen angepasst und erklärt, jegliche Konten zu schließen, die mit Kryptowährung-Geschäften in Verbindung gebracht werden können. Binance musste für sein neues Feature dieses Problem umgehen und mit dem P2P-Trading Service eine Art "Zwischenplattform" schaffen. Die Frage ist nun jedoch, ob dies auch langfristig von den chinesischen Behörden geduldet wird.

"Alipay überwacht OTC-Transaktionen (Over-the-Counter) genau, um unregelmäßiges Verhalten zu erkennen und die Einhaltung der relevanten Vorschriften sicherzustellen. Wenn irgendwelche Transaktionen als mit Bitcoin oder anderen virtuellen Währungen zusammenhängend identifiziert werden, stoppen wir sofort die entsprechenden Zahlungsdienste", erklärt ein Sprecher von Alipay via Twitter.

If any transactions are identified as being related to bitcoin or other virtual currencies, @Alipay immediately stops the relevant payment services. - Alipay (@Alipay) 10. Oktober 2019

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com