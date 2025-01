Devisen: Eurokurs vor EZB-Zinsentscheidung kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0420 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Die Anleger haben die Zinsentscheidung der EZB im Blick, die am frühen Nachmittag erwartet wird. Wegen einer schwachen Wirtschaft und in Erwartung sinkender Inflationsraten rechnen Ökonomen fest mit einer erneuten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.

Am Vorabend hatte der Euro kaum auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed reagiert. Diese hatte den Leitzins wie erwartet unverändert belassen. Wenig Kursbewegung zeigte sich am Donnerstagmorgen auch nach der Veröffentlichung von Konjunkturdaten aus der Eurozone .

In Frankreich ist die Wirtschaft im vierten Quartal erstmals seit fast zwei Jahren geschrumpft. Außerdem sind die deutschen Importpreise im Dezember im Jahresvergleich etwas stärker als erwartet gestiegen./jkr/zb