Visa richtet sich stärker auf Kryptowährungen aus

• Visa stockt Krypto-Abteilung auf• Krypto-Chef Sheffield spricht sich für digitale Zentralbankwährung aus• Patent auf eigene digitale Währung eingereicht

Der Zahlungsdienstleister Visa hat auf seinem neuseeländischen Jobportal eine Stellenausschreibung veröffentlicht, in der Arbeitnehmer für den Umgang mit verschiedenen Kryptowährungen gesucht werden. Kandidaten für die als BlockChain Engineer bezeichnete Stelle sollen Erfahrung mit der Blockchain-Architektur mitbringen und im Optimalfall bereits mit Ripple, R3, Ethereum oder Bitcoin gearbeitet haben. Auch Programmierkenntnisse in der Sprache Solidity seien von Vorteil. Visa sucht mehrere Kandidaten für Standorte im texanischen Austin und im kalifornischen Foster City, die sich der Abteilung "Global Commercial Payments Platform" anschließen. Der Bereich beschäftigt sich vorrangig mit innovativen B2B-Zahlungen und verwaltet strategische Partnerschaften mit kritischen Finanzinstituten, setzt seinen Fokus aber auf den nicht-kartenbasierten Zahlungsverkehr. Die Stellenausschreibung könnte darauf hindeuten, dass der Kreditkartenanbieter plant, seine Krypto-Sparte weiter auszubauen.

Dies deckt sich ebenfalls mit aktuellen Aussagen des Leiters der Abteilung Kryptowährungen bei Visa, Cuy Sheffield. Auf seinem Twitter-Profil plädierte er am 4. Juli für die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung. So sei die Vorstellung des digitalen Zahlungsmittels einer der wichtigsten Zukunftstrends in den Bereichen Geld und Zahlung im nächsten Jahrzehnt, außerdem bestehe ein globales Interesse. Weiter ist Sheffield der Meinung, dass sich der Weg, den die Landesregierungen bei dieser Diskussion einschlagen werden, stark auf Privatsphäre, Währungssouveränität, Geopolitik, finanzielle Integration sowie auf die weltweite Einführung von Kryptowährungen auswirken werde.



1/ I'd argue that central bank digital currency (CBDC) is one of the most important trends for the future of money and payments over the next decade.



Regardless of anyone's personal views of whether it's good or bad, the reality is that global interest in it is not going away