Walmart-CTO: Kryptowährungen werden Kaufverhalten der Kunden beeinflussen

• Shopping-Gewohnheiten ändern sich rasch• Krypto-Assets werden laut Walmart-CTO dabei eine wichtige Rolle spielen• Walmart will Kunden einen Mehrwert bieten

Trotz der hohen Volatilität in diesem Sektor verstärken viele Unternehmen ihr Engagement im Bereich Krypto-Assets. Denn sie erhoffen sich hiervon die Erschließung neuer Käuferschichten und neuer Umsatzströme. Auch Walmart will anscheinend ins Metaverse vordringen und offenbar eine eigene Kryptowährung und NFT-Sammlung einführen. Wie CNBC zu Beginn des Jahres berichtete, hat der US-Einzelhandelsriese Ende Dezember 2021 mehrere neue Marken beim US-Patent- und Markenamt eingereicht.

In einem dieser Anträge bekunde Walmart seine Absicht, "virtuelle Waren herzustellen und zu verkaufen". Das Unternehmen schreibe in seinem Antrag von der "Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von herunterladbaren digitalen Waren, die durch Non-Fungible Tokens (NFTs) authentifiziert werden". In einer anderen Einreichung gehe es darum, eine virtuelle Währung anzubieten, so CNBC. Seither verhielt sich der Einzelhändler sehr still bezüglich seiner Krypto-Pläne, doch nun hat sich Suresh Kumar, seit 2019 Global Chief Technology Officer bei Walmart, im Rahmen des "Yahoo Finance All Markets Summit" zu seiner Krypto-Vision geäußert.

Krypto im Zentrum der Digital-Strategie

Laut Suresh Kumar werden Krypto-Transaktionen künftig "in die Mitte" von Walmarts Digital-Strategie rücken. In einer Zeit, in der sich die Einkaufsgewohnheiten rapide ändern, sieht er ein großes Potential für die Verwendung von digitalen Assets im Metaverse sowie bei Live-Streams in verschiedenen Social-Media-Apps. Allein der globale Metaverse-Markt könnte in den kommenden beiden Jahren ein Volumen von 400 Milliarden US-Dollar erreichen, berichtet Yahoo Finance unter Berufung auf die Unternehmensberatung Boston Consulting Group.

"Ich denke ein wesentlicher Teil der Disruption wird in Zusammenhang mit verschiedenen Zahlungsmethoden und Zahlungsoptionen starten", zitiert Yahoo Finance den Manager. "Krypto wird in der Zukunft eine wichtige Rolle dabei spielen, wie Kunden Geschäfte tätigen", so Kumar. "Wir wollen dafür sorgen, dass wir dies Kunden reibungslos ermöglichen… damit sich daraus ein Mehrwert für sie ergibt", erklärte der Walmart-CTO. In seiner Zukunftsvision werden digitale Assets sowohl in Walmarts Online-Stores als auch in der virtuellen Welt genutzt werden, verriet Kumar.

