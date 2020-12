Tesla-Bilanz in Bitcoin? Elon Musk lässt Krypto-Community jubeln

• Musk erkundigt sich nach Möglichkeit der Konvertierung der Tesla-Bilanz• Ökonom mit warnenden Worten• BTC mit neuem Rekord

Der milliardenschwere Auto-Manager Elon Musk hat mit seinem Elektroautobauer Tesla 2020 ein außergewöhnliches Jahr erlebt. Nicht nur konnte der US-Konzern die Corona-Pandemie weitgehend unbeschadet überstehen und bei Produktions- und Verkaufszahlen neue Rekorde vermelden, auch die Tesla-Aktie hat außergewöhnlich gut performt, was nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken war, dass das Unternehmen seit heute im S&P 500 gelistet ist.

Bitcoin profitiert von Musk-Tweet

Doch nicht nur Tesla-Anleger können dank Musk ein außerordentliches ertragreiches Jahr feiern, auch die Kryptocommunity konnte sich am Wochenende über einen neuen Rekordstand beim Bitcoin freuen, der ebenfalls dem Tesla-Chef zu verdanken war.

Denn der 49-jährige dachte auf Twitter laut darüber nach, ob es möglich sei, Teslas Firmenvermögen von US-Dollar in Bitcoin umzuwandeln. Konkreter Anlass für diese Überlegung war eine Nachricht von Michael Saylor, Konzernchef des Softwareherstellers Microstrategy, der Musk auf Twitter kontaktiert hatte und ihm vorschlug:

"Wenn Sie ihren Anteilseignern einen Gefallen in Höhe von 100 Milliarden Dollar tun wollen, dann konvertieren Sie die Tesla-Bilanz von Dollar in Bitcoin. Andere S&P 500 Unternehmen würden Ihrem Vorbild folgen".

Elon Musk nahm den Gedanken auf und wollte wissen, ob Transaktionen in dieser Höhe überhaupt machbar seien. Saylor antwortete, er selbst habe in den letzten Monaten 1,3 Milliarden US-Dollar in Bitcoin gekauft und sei bereit, Musk seine Investitionsstrategie für den BTC zu verraten.

Ökonom warnt Musk

Der Wirtschaftsexperte Peter Schiff stieg ebenfalls in das Gedankenspiel ein, zeigte sich allerdings weniger begeistert von der Option, Teslas Firmenvermögen in BTC umzuwandeln. "Elon, fall‘ nicht auf diesen Schwindel rein. Michael und alle anderen, die am Schneeballsystem Bitcoin beteiligt sind, müssen neue Käufer finden, um das System am Laufen zu halten", erklärte er.

Später schob Schiff einen Tweet nach, in dem es hieß, Musk habe nur einen Scherz gemacht.

Musk selbst kommentierte das Gedankenspiel nicht mehr, allein die Diskussion der Möglichkeit verhalf dem Bitcoin aber erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 24.000 US-Dollar. Inzwischen nehmen Anleger aber bereits wieder Gewinne mit.



