Gerichtsurteil: Keine Versiegelung der Hinman Files in SEC vs. Ripple Verfahren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Zentrum des aufsehenerregenden Ripple-Verfahrens stehen die sogenannten Hinman Files. Diese Dokumente werfen ein neues Licht auf den fortlaufenden Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC und könnten den Ausgang der Auseinandersetzung maßgeblich beeinflussen. Tauchen Sie mit uns in die spannende Analyse der Hinman Files ein und entdecken Sie deren signifikante Bedeutung für das Verfahren und Ripples Zukunft.

Hintergrund des Rechtsstreits zwischen Ripple Labs und SEC

Ripple Labs und die US Securities and Exchange Commission (SEC) stehen seit einiger Zeit im rechtlichen Streit, wobei die SEC behauptet, dass Ripple mit dem Verkauf von XRP gegen US-Wertpapiergesetze verstoßen hat. Ein zentraler Punkt in diesem Verfahren sind die sogenannten „Hinman Files“, die auf eine Rede des ehemaligen Direktors der SEC-Finanzabteilung, William Hinman, zurückgehen. In dieser Rede von 2018 bezeichnete Hinman Ether (ETH) nicht als Wertpapier.

Die Hinman Files und die Forderung nach Versiegelung

Die SEC beantragte die Versiegelung dieser Dokumente, die interne E-Mails, Textnachrichten und Expertenberichte nach Hinmans Rede enthalten. Darauf argumentierten die Behörde, dass ihr Mandat das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Informationen, die für das Gerichtsverfahren als irrelevant erachtet werden könnten, überwiege.

Jetzt frühzeitig in neuartiges Business-Metaverse investieren!

Die Entscheidung des Gerichts und ihre Konsequenzen

US-Bezirksrichterin Analisa Torres wies den Antrag der SEC zurück und stellte fest, dass diese Dokumente als „rechtliche Dokumente“ gelten könnten, an denen das öffentliche Interesse besteht. Sie merkte auch an, dass die Hinman Files die Entscheidung des Gerichts durchaus beeinflussen könnten. Diese Ablehnung wird als bedeutender Sieg für Ripple und die gesamte Krypto-Community angesehen.

Hinman Speech docs will not be sealed; p.5. Judge makes clear they should be open regardless of their impact in a decision. States it neither stifles SEC deliberation nor is the SEC's "prophylactic" concern it could be priveleged in the future convince.https://t.co/tCS5cpgsQO pic.twitter.com/73YXhZszNY — WrathofKahneman (@WKahneman) May 16, 2023

Ripple reagiert auf das Urteil und die allgemeinen regulatorischen Unklarheiten

Aufgrund dieses Urteils und der generellen regulatorischen Unsicherheiten in den USA hat Ripple CEO Brad Garlinghouse angekündigt, dass Ripple nach Möglichkeiten sucht, sein Geschäft ins Ausland zu verlagern und dort zu investieren. Dies wurde durch Ripples kürzliche Akquisition der Schweizer Blockchain-Custody-Firma Metaco für 250 Millionen US-Dollar unterstrichen.

Konsequenzen der Hinman Files

Das Urteil und die ablehnende Haltung der SEC, die Hinman Files zu versiegeln, haben eine signifikante Wirkung auf das Verfahren und die Krypto-Community insgesamt. Trotz der aktuellen regulatorischen Herausforderungen zeigt Ripple seine Entschlossenheit, weiter in Blockchaintechnologien zu investieren und seine Präsenz auf globaler Ebene zu erweitern.

Jetzt in dezentrale Revolution des Jobmarktes investieren!

Today, we are proud to announce Ripple has acquired @metaco_sa, becoming the sole shareholder of the Swiss-based provider of digital asset custody and tokenization technology.



Learn more: https://t.co/GrI3u13iDT — Ripple (@Ripple) May 17, 2023

Neuartige Kryptowährungen setzen Kryptowelt in Erstaunen

Einige neue Kryptowährungen haben in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt. Sie werden nun im Folgenden vorgestellt:

DeeLance (DLANCE)

DeeLance fokussiert sich mit seinem innovativen Ökosystems vor allem auf die Geschäftswelt. Dabei bietet es unterschiedlichste Features für Unternehmen und Arbeitnehmer, um ihr Effizienz und Verdienste auf die nächste Stufe zu bringen. Ein wichtiges Element in diesem Zusammenhang stellt der Marktplatz für Freelancer dar. Auf diesem können durch die Einsparungen von Dritten die niedrigsten Kosten und höchste Effizienz gewährleistet werden. Ebenso werden die Nutzungs- und Urheberrechte vollständig sicher und transparent über die Blockchains mittels NFTs abgebildet. Diese lassen sich auch für andere Assets wie Immobilien fragmentierten. Ferner beinhaltet es auch ein vielfältiges Business-Metaverse mit besonderen Funktionen.

Jetzt frühzeitig in neuartiges Business-Ökosystem investieren!

Ecoterra (ECOTERRA)

Der preisgekrönte ESG-Coin Ecoterra bietet ein revolutionäres Konzept, welches das nächste Zeitalter des Recyclings einleiten soll. Denn mittels Recycle-to-Earn erhalten die Nutzer für die Abgabe ihres Hausmülls künftig Belohnungen in Kryptowährungen. Dafür werden die Barcodes des Abfalls in Leergutannahmegeräten eingescannt und entsprechend der Datenbank Coins vergütet. Zudem beinhaltet Ecoterra auch einen Marktplatz für die recycelten Wertstoffe sowie CO₂-Emissionszertifikate, sodass jeder schnell und einfach seine Kohlenstoffbilanz ausgleichen kann. Die Leistungen lassen sich dann über das persönliche Auswirkungsprofil verfolgen, wobei Meilensteine mit NFTs belohnt werden. Schon jetzt haben sich einige führende internationale Unternehmen Ecoterra angeschlossen wie Supermärkte und Produzenten für die Abfalldatenbank.

Jetzt rechtzeitig in preisgekrönten ESG-Coin investieren!

RobotEra (TARO)

Einen völlig neuen Ansatz verfolgt das VR-Metaverse RobotEra. Es hat dafür das Erfolgsrezept des populären Spielklassikers Warcraft 3 mit seinen unzähligen Mods kopiert. Denn durch die Beteiligung der Nutzer ist eine wesentlich größere Vielfalt möglich. Zudem entwickelt sich das Metaverse so völlig nach den Wünschen derjenigen, welche es auch nutzen. Dafür stellt RobotEra besondere Entwicklertools kostenlos zur Verfügung, mit denen selbst Anfänger in kurzer Zeit beeindruckende Kreationen in Form von NFTs erzeugen können. Diese lassen sich dann innerhalb der komplexen NFT-Wirtschaft auf unterschiedlichste Weise verwenden. Neben dem Handel über den Marktplatz können mit Rohstoffen auch komplexere Kreationen erschaffen werden.

Jetzt frühzeitig in neuartiges VR-Metaverse investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.