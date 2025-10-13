DAX24.375 +0,6%Est505.572 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,93 +4,0%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1596 -0,2%Öl63,66 +2,5%Gold4.073 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Handelskonflikt im Blick

Warum der Euro zum Wochenstart leicht zulegt

13.10.25 08:53 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum zeigt sich der Euro zum Wochenauftakt etwas höher | finanzen.net

Der Euro ist mit einem leichten Plus in die Woche gestartet.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2695 CNY -0,0186 CNY -0,22%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8701 GBP -0,0001 GBP -0,01%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0164 HKD -0,0235 HKD -0,26%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
176,5695 JPY 0,1395 JPY 0,08%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1596 USD -0,0020 USD -0,17%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8625 EUR 0,0016 EUR 0,18%
Charts|News

Auch wenn US-Präsident Donald Trump am Wochenende versucht hatte, die Wogen im Handelskonflikt mit China zu glätten, konnte der Dollar seine Schwäche vom Freitagnachmittag nicht abschütteln.

Zum Wochenausklang war der Euro infolge neuer Zolldrohungen von Trump in Richtung China über die Marke von 1,16 Dollar gestiegen und beendete den Handel mit Notierungen um die 1,1620 Dollar. Am Montag zog der Eurokurs im frühen Handel bis auf 1,1630 Dollar weiter an, liegt damit aber weiterhin rund einen Cent unter dem Stand von Ende September.

Am Montag stehen keine wichtigen Daten an, sodass allenfalls weitere Nachrichten rund um den Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten oder Neuigkeiten aus dem krisengeschüttelten Frankreich die Märkte bewegen könnten.

Mit Blick auf die Charttechnik bleibe der Euro nach seinen bisherigen Verlusten im Oktober angeschlagen, hieß es in einem Morgenkommentar der Helaba. "Von technischer Seite kann mit Unterschreiten aller gängigen Durchschnittslinien aber keine Entwarnung gegeben werden. Erst bei Kursen darüber würde sich das Bild aufhellen", schieben die Helaba-Experten.

"Die Durchschnittslinien verlaufen am Montag bei 1,1637 Dollar, 1,1675 Dollar und 1,1721 Dollar, während sich die nächste Unterstützung erst am markanten Tief Anfang August bei 1,1392 Dollar lokalisieren lässt."

/zb/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Joachim Wendler / Shutterstock.com, Valeri Potapovapedrosek / Shutterstock.com