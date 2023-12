Kann die Notierung von $CHMPZ auf P2B nach dem Presale nächste Woche eine 10x Rendite bringen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Chimpzee gab kürzlich bekannt, dass die erste Token-Notierung an der in Europa ansässigen P2B-Börse erfolgen wird. Händler glauben, dass dies nach Abschluss des Vorverkaufs eine Preisexplosion um das Zehnfache auslösen könnte.

Durch den Vorverkauf wurden bereits beeindruckende 2,5 Millionen US-Dollar gesammelt, da sich die Händler in der Endphase beeilen, noch an der Mittelbeschaffung teilzunehmen, um den Bonus am Ende des Vorverkaufs zu nutzen.

Mit bemerkenswerten Spenden für wohltätige Zwecke und zahlreichen Möglichkeiten für passives Einkommen ist Chimpzee zweifellos darauf vorbereitet, den Anlegern in den kommenden Wochen herausragende Renditen zu bieten.

Chimpzee-Token soll nach dem Vorverkauf auf der P2B-Börse notieren

Chimpzee gab kürzlich bekannt, dass das Projekt seinen $CHMPZ-Token an der P2B-Börse, einer der größten Krypto-Börsen Europas, einführen wird.

Die Börse verfügt mit über einer Million Händlern über ein sehr hohes Handelsvolumen, was sie zu einem idealen Standort für die Einführung des Tokens macht.

Aus diesem Grund nutzen Händler die letzte Gelegenheit, sich in diesem gemeinnützigen Web3-Ökosystem zu engagieren, da sie davon überzeugt sind, dass damit mehr als das Zehnfache an Rendite erzielt werden könnte.

Chimpzee hat ein Ökosystem geschaffen, das es den Teilnehmern ermöglicht, Geld zu verdienen und gleichzeitig ihren Teil zur Rettung der Natur und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen, indem sie finanzielle Beiträge an Wohltätigkeitsorganisationen leisten, die einen Unterschied in der Welt machen.

Mit bereits gespendeten Zehntausenden von Dollar sticht Chimpzee im Meme-Coin-Sektor als eines der Projekte hervor, die bereits in der Vorverkaufsphase eine reale Wirkung erzielen.

Sind 10-fache Gewinne für Chimpzee möglich?

Die wichtigste Frage ist also, ob eine 10-fache Rendite möglich ist.

Der Hauptgrund, warum die meisten Anleger glauben, dass eine Rendite von mindestens dem Zehnfachen möglich ist, ist die Tatsache, dass Chimpzee bereits über eine Reihe bemerkenswerter Spenden durchgeführt hat und somit den Nutzen unter Beweis stellt.

Diese Spenden fangen gerade erst an und helfen dabei, im Meme-Coin-Sektor für Aufsehen zu sorgen, da es sich als eines der wenigen Projekte herausstellt, die tatsächlich Wirkung zeigen.

Zu den herausragenden Spenden für Chimpzee gehört die 15.000 US-Dollar, die an die WILD Foundation gespendet wurden, um den Rangern beim Schutz der letzten Herde Wüsten-Elefanten der Welt zu helfen.

Da nur noch 150 dieser majestätischen Tiere am Leben sind, dürfte diese Spende einen großen Beitrag leisten, dass sie nicht aussterben.

Darüber hinaus leistete Chimpzee eine bemerkenswerte Spende an WeForest, um 5.000 Bäume in Tansania zu pflanzen, und eine weitere Spende an One Tree Planted, um über 20.000 Bäume im südamerikanischen Regenwald zu pflanzen.

Im Folgenden gibt es eine Liste einiger Beiträge, die das Projekt bisher geleistet hat.

20.000 US-Dollar an die WILD Foundation, um zum Schutz der letzten schwarzen Jaguare im brasilianischen Regenwald beizutragen.

Über 21.000 Bäume wurden durch „One Tree Planted“ im südamerikanischen Regenwald gepflanzt.

Eine Spende an Forgotten Animals zur Kastration von 240 Katzen und 180 Hunden in der vom Krieg zerrütteten Ukraine.

Eine Spende an Rainforest Rescue zum Schutz von 1.000 Metern des australischen Regenwaldes.

Wie Anleger also können, ist Chimpzee eines der wenigen Meme-Coin-Projekte, das seiner Welt treu bleibt und aktiv einen Unterschied in der Welt macht.

Der gesunde Charakter des Projekts verschafft diesem eine starke Position für die Aufmerksamkeit des Mainstreams. Sobald die Augen auf das Projekt gerichtet sind, können die Tokenomics hinter dem Ökosystem passives Einkommen generieren und damit die Wertentwicklung antreiben.

Von der Verlosung zum Ende des Vorverkaufs profitieren

Der Vorverkauf befindet sich nun in der Endphase, sodass Anlegern nur noch wenige Tage verbleiben, um sich als Early Adopter zu positionieren.

In der letzten Phase des Vorverkaufs wird der Token für 0,00155 $ verkauft. Der Vorverkaufsbonus bietet jedoch einen außergewöhnlichen Anreiz, sich zu positionieren und ermöglicht es den Anlegern, bis zu 200 % mehr $CHMPZ zum genauen Preis zu kaufen.

Die folgende Liste zeigt, wie viel $CHMPZ Anleger mit dem Bonusanreiz kaufen könnten;

150 $+ 96.774

250 $+ 161.290

500 $+ 348.387 mit Bonus

1.000 $+ 787.097 mit Bonus

5.000 $+ 9.677.421 mit Bonus (VIP-Level)

Mit dem Rechner auf der Website können diese genau abschätzen, wie viel $CHMPZ sie kaufen würden.

Insgesamt haben diejenigen, die auf diese letzte Phase gewartet haben, die Möglichkeit, sich zu niedrigeren Preisen zu positionieren, da der Vorverkauf ihre Einstiegskosten auf bis zu 0,00078 US-Dollar oder weniger senken könnte.

Mit einer hochkarätigen Börse, zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen an seiner Seite und einer Handvoll passiver Einkommensoptionen hat Chimpzee die Voraussetzungen für ein beeindruckendes Wachstum in den kommenden Tagen geschaffen.

Heute Chimpzee kaufen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.