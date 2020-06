Aus diesen Grunden verweilt der Euro unter 1,13 US-Dollar

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittwochmorgen zuletzt zu 1,1272 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1308 (Montag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8843 (0,8887) Euro gekostet.

Der wieder ein wenig stärkere Dollar hatte den Euro bereits am Dienstagnachmittag spürbar unter die Marke von 1,13 Dollar gedrückt. Unerwartet gute Konjunkturdaten aus den USA hatten den Greenback gestützt, während erfreuliche Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland kaum Beachtung fanden.

In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone , die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen dann Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda.

FRANKFURT (dpa-AFX)

