Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittwoch geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 8.805,68 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.536,08 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 1.256,63 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1.219,22 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 865,04 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 840,30 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 195,36 US-Dollar. Hier standen noch 159,07 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 1,008 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,9873 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,3734 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,3724 Dollar gelegen hatte.

Der Monero ist am Mittwoch 244,55 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 231,62 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA wird bei 1,873 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 1,793 Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Mittwoch bei 0,0543 US-Dollar. Damit kletterte der Verge-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,0532 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,4237 US-Dollar. Hier standen noch 0,4193 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,5398 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,5282 US-Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 621,97 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 595,48 US-Dollar.

Heute kletterte der NEO-Kurs auf 112,16 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der NEO über den Stand vom Vortag von 108,89 US-Dollar.

