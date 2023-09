Krypto News: In diesem Land besitzt die Hälfte aller Menschen Kryptowährungen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Akzeptanz von Kryptowährungen steigt aktuell weltweit, aber in keinem Land ist das Wachstum so bemerkenswert wie in der Türkei. Ein Land, das derzeit unter hoher Inflation leidet. Laut einer Umfrage von KuCoin, einer der weltweit größten Krypto-Börsen, ist die Krypto-Akzeptanz in der Türkei in den letzten anderthalb Jahren von 40 % auf 52 % der Bevölkerung gestiegen. Dieser Anstieg deutet auf ein wachsendes Interesse und Akzeptanz von Kryptowährungen als Absicherung gegen die Inflation hin, insbesondere angesichts des Wertverlusts der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar um über 50 %.

Demografische Veränderungen bei Krypto-Investoren in der Türkei

Die Türkei erlebt eine bemerkenswerte Demografieveränderung bei Krypto-Investoren, die das traditionelle Bild des typischen Krypto-Investors herausfordert. In den vergangenen 18 Monaten hat sich die Landschaft der Krypto-Investoren erheblich verändert, und es ist deutlich zu sehen, dass Frauen, insbesondere aus der jüngeren Generation, eine immer aktivere Rolle im Krypto-Markt spielen.

Traditionell dominiert von Männern, die 57 % des Marktes ausmachen, zeigt die jüngste Umfrage von KuCoin, dass Frauen, insbesondere junge Frauen, rasch aufholen. Fast die Hälfte (47 %) der Krypto-Investoren im Alter zwischen 18 und 30 Jahren in der Türkei sind weiblich. Dies ist ein starkes Signal für eine Verringerung der Geschlechterkluft in einem Bereich, der traditionell von Männern dominiert wurde.

Quelle: Pymnts.com

Zahlen zeigen auch, dass die jüngeren Generationen in der Türkei an der Spitze der Krypto-Investitionen stehen. Die Altersgruppe von 31 bis 44 Jahren stellt mit 48 % die Mehrheit dar, dicht gefolgt von der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren mit 37 %.

Diese Veränderung in der demografischen Zusammensetzung der Krypto-Investoren in der Türkei deutet darauf hin, dass Kryptowährungen bei jüngeren Generationen und insbesondere bei jungen Frauen immer beliebter werden. Dies könnte auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, einschließlich der wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen als legitime Anlageklasse, der zunehmenden Benutzerfreundlichkeit von Krypto-Börsen und Wallets und der wachsenden Sensibilisierung für die Vorteile von Kryptowährungen als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung.

50% of people in Turkey now own crypto pic.twitter.com/Nfr6cxSMzD — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) September 3, 2023

Investitionsmotive türkischer Krypto-Investoren

Die Motive türkischer Krypto-Investoren sind vielfältig und variieren über die verschiedenen Altersgruppen hinweg. Nach einer Umfrage von KuCoin streben eine beachtliche 58% der Befragten die Schaffung von langfristigem Vermögen als ihr Hauptziel für die Investition in Kryptowährungen an. Dieses Motiv zieht sich durch alle Altersgruppen und zeigt, dass das Streben nach langfristigem Wohlstand ein universelles Anliegen ist.

Es gibt jedoch bemerkenswerte Unterschiede in den Anlagezielen zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Ältere Investoren neigen dazu, den Erhalt des Vermögenswerts und die Diversifikation des Portfolios zu priorisieren, während jüngere Generationen den Wert von Transaktionseffizienz und kurzfristigen Gewinnen schätzen. Genauer gesagt, gaben 37 % der Befragten an, dass die Bewahrung des Vermögenswerts ihr Hauptziel ist, während 25 % die Vorteile der Risikoreduzierung und der Portfoliodiversifikation betonten. Diese Faktoren waren besonders prominent bei Investoren über 45 Jahre.

Crypto adoption is high in Turkey, as observed in other nations struggling with rapid inflation. https://t.co/bhMlZfVZkQ — Decrypt (@decryptmedia) September 2, 2023

Auf der anderen Seite legen 34% der Krypto-Inhaber Wert auf praktische Überweisungen und schnelle Transaktionen, was die Bedeutung von Effizienz und Geschwindigkeit unterstreicht. Gleichzeitig gaben 17% der Investoren an, dass sie von kurzfristigen Gewinnen und dem experimentellen Charakter des Krypto-Marktes angezogen werden, ein Trend, der bei jüngeren Generationen stärker verbreitet ist.

Beliebteste Kryptowährungen unter türkischen Investoren

Die Beliebtheit von Kryptowährungen variiert weltweit und ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst. In der Türkei, wo die Inflation hoch ist und die Landeswährung, die Lira, erheblich an Wert verloren hat, wenden sich immer mehr Menschen Kryptowährungen zu, um ihr Vermögen zu schützen und zu vermehren.

Laut einer Umfrage von KuCoin ist Bitcoin (BTC) die beliebteste Kryptowährung unter türkischen Investoren, wobei 71 % aller Befragten angaben, in Bitcoin investiert zu haben. Diese Zahlen sind ein deutlicher Hinweis auf das Vertrauen, das türkische Investoren in Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und Investitionsvehikel setzen.

Quelle: WirtschaftsWoche

Ethereum (ETH) folgt auf dem zweiten Platz, mit einem Gesamtinteresse von 45% unter allen Befragten und 52% bei jungen Investoren. Dies zeigt, dass Ethereum nicht nur als Investition, sondern auch als Plattform für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts beliebt ist.

Es ist auch bemerkenswert, dass, obwohl Männer in der Türkei immer noch eher dazu neigen, in Krypto zu investieren, junge Frauen zunehmend in den Markt einsteigen. 47 % der Krypto-Investoren zwischen 18 und 30 Jahren sind weiblich, was auf eine Verringerung der Geschlechterkluft in der Krypto-Welt hindeutet.

Dieses Kryptoprojekt könnte maßgeblich von einer weiteren Kryptoadaption profitieren

In einer zunehmend digitalisierten Welt gewinnt die Adaption von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie immer mehr an Bedeutung. In diesem Kontext sticht das Projekt Launchpad XYZ heraus, das mit seinem begleitenden Token $LPX eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellt. Die weitere Verbreitung von Kryptowährungen, insbesondere im Euroraum, könnte sich als maßgeblicher Faktor erweisen, der zu einem nachhaltigen Erfolg von Launchpad XYZ führt.

$LPX’s laufender PreSale verdeutlicht das wachsende Interesse der Anleger an diesem Projekt. Diese Phase ermöglicht es Frühinvestoren, sich zu einem frühen Zeitpunkt in das Projekt einzubringen und potenziell von zukünftigen Entwicklungen zu profitieren. Es ist allerdings wichtig zu betonen, dass Investitionen im Kryptobereich stets mit Risiken verbunden sind, und potenzielle Anleger sollten immer ihre eigene gründliche Recherche durchführen.

Launchpad XYZ hat den Fokus darauf gelegt, die Entwicklungen des Web 3.0 voranzutreiben, indem es innovative Projekte und Anwendungen fördert, die auf Dezentralisierung, Blockchain-Technologie und Smart Contracts basieren. In dieser Hinsicht ist Launchpad XYZ nicht nur auf kurzfristige Gewinne aus, sondern strebt danach, langfristige Wertschöpfung und Innovation im Bereich der Kryptowährungen zu ermöglichen.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Launchpad XYZ könnte die steigende Adaption von Kryptowährungen im europäischen Raum und insbesondere in der Türkei sein. Dies könnte eine breitere Akzeptanz und Nutzung von Web 3.0-Technologien fördern, was wiederum die Entwicklung und Umsetzung innovativer Projekte auf der Launchpad XYZ-Plattform begünstigen könnte.

Der PreSale von $LPX zeigt, dass Investoren weltweit auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten sind, die von dieser fortschreitenden Adaption profitieren können. Die Vision von Launchpad XYZ, ein breites Spektrum an Web 3.0-Anwendungen zu unterstützen, könnte in einer Zeit, in der die Technologieakzeptanz rapide zunimmt, genau zur richtigen Zeit kommen.