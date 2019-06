Bitcoin klettert zeitweise über 10.900 US-Dollar

In der Spitze legte der Bitcoin laut Coinmarketcap am Samstag bis auf 10.943,32 US-Dollar zu. Aktuell zeigt sich die Cyberdevise mit einem Kursplus von 11,48 Prozent bei 10.921,06 US-Dollar. Damit konnte der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2018 die wichtige 10.000-US-Dollar-Grenze hinter sich lassen.

Auch für fast alle anderen Kryptowährungen geht es im Sog von Bitcoin weiter nach oben. Die größten Kursgewinne nach Bitcoin verzeichnet derzeit Ethereum. Ether steigt um über 6 Prozent auf 308,12 US-Dollar.

Einer der bekanntesten Bitcoin-Verfechter, Tyler Winklevoss, twitterte bereits am Mittwoch, dass die digitale Münze schon bald die nächste Hürde ins Visier nehmen könnte.

If bitcoin breaks 10k, you can bet it’s going to break 15k...👍🏻🚀