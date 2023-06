MetaMask trifft Gaming: HyperPlay sammelt 12 Mio. $ in bahnbrechender Finanzierungsrunde!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer zunehmend digitalisierten Welt trifft das disruptive Potenzial der Kryptowährung auf die dynamische Welt des Gamings. Hier kommt HyperPlay ins Spiel, ein bahnbrechender Web3-basierter Spielelauncher, der die Integration von MetaMask ermöglicht. Mit einem beeindruckenden Startkapital von 12 Mio. $ hat HyperPlay bereits für Aufsehen gesorgt. Es bietet einen Einblick in die Möglichkeiten und das Potenzial dieser spannenden neuen Technologie, die darauf abzielt, das Gaming der Zukunft zu prägen. Was HyperPlay so revolutionär macht und warum es neue Maßstäbe auf dem Play-to-Earn-Markt setzt, wird nun im Folgenden behandelt.

HyperPlay als Gaming-Ökosystem der Zukunft?

In einer Series-A-Finanzierungsrunde konnte HyperPlay von Investoren 12 Mio. $ einwerben. Zu ihnen gehören unter anderem Griffin Gaming Partners, Bitkraft Ventures, ConsenSys, Ethereal Ventures, Delphi, Game7, Mirana Ventures und Monoceros Ventures. Dies verdeutlicht das Potenzial, welches viele Großinvestoren in dem Projekt sehen.

Bei HyperPlay handelt es sich um einen bahnbrechenden Web3-Game-Launcher. Er wurde im November 2022 von MetaMask und Game7 Dao gestartet, um die Herausforderungen bei der Interoperabilität von Blockchainspielen anzugehen. Auf diese Weise können zentrale Entitäten wie Apple, Google oder Epic Games mit teilweise Monopol-ähnlichen Konstrukten vermieden werden.

Im Zentrum der Innovation steht HyperPlay, ein Web3-Spielelauncher, der sich nahtlos in MetaMask-Wallet integriert. Dies erlaubt den Spielern, ihre Wallet, einschließlich aller Token und NFTs, in jedes Spiel zu importieren – ohne dabei eine separate Website nutzen zu müssen.

Durch diese Funktion werden neue Maßstäbe in Bezug auf Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit im Gaming-Sektor gesetzt. Schon jetzt listet die Plattform über 33 Blockchaingames, wobei alle mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatiblen Chains unterstützt werden sollen.

Mit seinem ehrgeizigen Ansatz zielt HyperPlay darauf ab, die Spielebranche zu demokratisieren. Anstatt hohe Gebühren für Entwickler zu erheben, wie es die meisten Plattformen tun, berechnet HyperPlay keinerlei Gebühren für Spielkäufe oder In-Game-Transaktionen. Stattdessen gibt es optionale Features wie On-Ramping oder Token-Swaps, über welche Einnahmen generiert werden.

Es ist offensichtlich, dass HyperPlay eine Plattform von Entwicklern für Entwickler ist, die auf Innovation und Freiheit setzt, was sich wiederum förderlich auf die Verbreitung auswirken dürfte. Mithilfe der Blockchaintechnologie soll dabei für eine höhere Transparenz, Sicherheit und Demokratisierung gesorgt werden, während die Nutzer die Kontrolle über ihre In-Game-Assets erhalten.

Jetzt alternativ in VC-gefördertes Metaverse investieren!

Ecoterra – Nachhaltig verdienen mit Gamifizierung des Umwelt- und Klimaschutzes

Der Umwelt- und Klimaschutz kann mithilfe der Macht der Blockchaintechnologie nachhaltig verbessert werden. Denn durch die Gamifizierung und Belohnungen für nachhaltige Leistungen, kann eine wissenschaftlich erwiesene höhere Motivation erzeugt werden. Möglich macht dies Ecoterra mit dem Auswirkungsprofil, welches alle klimafreundlichen Leistungen misst und belohnt. Dafür bietet es das innovative Recycle-to-Earn-Verfahren, bei welchem die Nutzer für die Abgabe ihres Hausmülls bei Rückannahmegeräten von Supermärkten Belohnungen in Kryptowährungen erhalten. Ebenso beinhaltet es einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe sowie CO₂-Emissionsguthaben. Schon jetzt haben sich globale Supermarktketten wie Delhaize (Lion) und viele renommierte internationale Marken angeschlossen, wie Coca-Cola, Heineken und Dr. Pepper.

Jetzt in Gamifizierung des Umwelt- und Klimaschutzes investieren!

DeeLance – Business-Ökosystem für bessere Sicherheit, Effizienz und Preise

Das Metaverse bietet nicht nur auf dem Unterhaltungsmarkt ein revolutionäres Potenzial. Mindestens genauso viele Vorteile hält es auch für Unternehmen und Angestellte bereit. Denn es kann die Effizienz und Verbundenheit von Teams auf ein neues Niveau bringen. So sind in dem Business-Metaverse unter anderem interaktives Lernen, 3D-Präsentationen, Teamarbeit, Messen und vieles mehr möglich. Ein weiteres wichtiges Element von DeeLance ist der dezentrale Jobmarktplatz. Dieser kann durch die Einsparung zentraler Entitäten die Kosten auf ein Minimum senken, während er durch Smart Contracts für Sicherheit und Effizienz sorgt. Abgesichert werden die Rechte an der Arbeit über NFTs, die sich auch fragmentieren lassen.

Jetzt in neuartiges Business-Metaverse investieren!

Wall Street Memes – Aktivistischer Kleinanleger-Community-Memecoins von WSB

Entstanden aus der aktivistischen Kleinanleger-Community der WallStreetBets und angereichert mit dem Hype um die Memecoins, will Wall Street Memes auf dem vorherigen Erfolg ihrer Projekte nun aufbauen. Dabei entwickelt es nach der populären NFT-Kollektion Wall Street Bulls, welche nach 32 Minuten ausverkauft war und bereits 2,5 Mio. $ einbrachte, jetzt einen Memecoin für die 1 Mio. Personen große Fangemeinde. Er soll dabei auf die Missstände der inflationären Fiatwährungen als Parodie hinweisen und sich wieder für gerechtere Finanzsysteme einsetzten, welche die soziale Ungleichheit nicht noch verstärken, sondern sich wieder für die Interessen der Allgemeinheit anstelle der weniger Superreicher einsetzen.

Jetzt frühzeitig in revolutionären Memecoin investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.