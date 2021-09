Cathie Wood ARK will kanadische Bitcoin-ETFs kaufen

• SEC weiterhin zurückhaltend bezüglich Krypto-Anlageformen• Cathie Wood sehr bullisch für Bitcoin• ARK-Chefin richtet ihr Augenmerk auf Kanada

Cathie Wood ist bereits seit langer Zeit eine Befürworterin von Kryptodevisen. Für den Bitcoin, die weltweit beliebteste Kryptowährung, hat sie die äußerst bullische Prognose ausgegeben, dass der Kurs in fünf Jahren bei 500.000 Dollar stehen könnte.

Ihre Begeisterung für die digitale Währung begründete sie in einem Interview mit "Yahoo Finance Live" damit, dass der Bitcoin ihrer Meinung nach "viel mehr als nur ein Wertaufbewahrungsmittel oder digitales Gold" ist. Vielmehr halte sie ihn für ein neues globales Währungssystem, eine regelbasierte Geldpolitik , "die vollständig dezentralisiert und daher nicht den Launen der politischen Entscheidungsträger unterworfen ist". Damit sei der Bitcoin sogar "eine Absicherung gegen die Launen der politischen Entscheidungsträger, insbesondere in Schwellenländern".

Kanadische ETFs im Visier

Und natürlich will Wood, die den Ruf genießt, die "beste Investorin der Welt" zu sein, von diesem Potential profitieren. So ist die von Cathie Wood geführte Investmentboutique ARK bereits am Grayscale Bitcoin Trust, über den Anleger die Kryptowährung in Form eines traditionellen Wertpapiers erwerben können, ohne diese selbst kaufen oder verwahren zu müssen, sowie an der Kryptobörse Coinbase beteiligt. Der Grayscale Bitcoin Trust gilt als einer der größten Krypto-Fonds auf dem Markt und ist mit einer Gewichtung von 5,52 Prozent das zweitgrößte Investment des 5,7 Milliarden Dollar schweren ARK Next Generation Internet ETF.

Wie "Markets Insider" berichtet, will sich die Kult-Investorin, die sogar häufig in einem Atemzug mit Starinvestor Warren Buffett genannt wird, nun zusätzliche Möglichkeiten für Kryptoinvestments einräumen. Demnach sei bei der US-Börsenaufsicht SEC das Börsenprospekt für den ARK Next Generation Internet ETF dahingehend geändert worden, dass es dem ETF erlaubt ist, nun auch mittels "in Kanada ansässigen Exchange Traded Funds" indirekt in Kryptowährungen wie den Bitcoin zu investieren.

SEC zögert bei Bitcoin-ETFs

Dass sich Cathie Wood jetzt Kanada zuwendet, wo die Behörden aufgeschlossener für Kryptoanlagen sind, dürfte auch mit den Vorbehalten zusammenhängen, die man bei der SEC offenbar noch immer gegenüber Krypto-Assets hat. Laut eines "Bloomberg"-Berichts haben mindestens 14 Unternehmen bei der Börsenbehörde einen ETF beantragt, der den Bitcoin oder Bitcoin-Futures abbildet, darunter auch Grayscale. Bisher wurden jedoch sämtliche Anträge abgelehnt, deren Bearbeitung verschoben oder noch nicht entschieden.

Und auch ARK selbst arbeitet derzeit an einem Bitcoin-ETF. Das Finanzprodukt, das gemeinsam mit dem Schweizer Krypto-Unternehmen 21Shares AG entwickelt wird, soll unter der Bezeichnung "ARK 21Shares Bitcoin ETF" gehandelt werden. Es ist jedoch nicht absehbar, wann - und ob überhaupt - dieses ETF-Projekt von Wood in den USA Erfolg haben wird.

