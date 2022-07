adidas als Krypto-Sponsor: Wie ein dezentraler Fußballverein mit NFT-Hilfe in die Premier League aufsteigen soll

• NFT-Investoren kaufen gemeinsam englischen Fußballclub aus der vierten Liga• Crawley Town FC soll mithilfe der unterstützenden Krypto-Szene in das Fußball-Oberhaus• adidas unterstützt das NFT-Sportprojekt - adidas-Aktie braucht dringend positive Meldungen

Eine Meldung vom 7. April 2022 sorgte für große Aufmerksamkeit in NFT- und Fußball-Kreisen: WAGMI United, ein Zusammenschluss diverser NFT-Investoren, kaufte den englischen Viertligisten Crawley Town FC aus West Sussex. Was wollen die Investoren damit bezwecken? Und warum hat mit adidas ein etablierter deutscher Sportartikelhersteller aus dem fränkischen Herzogenaurach Interesse an dem digitalen NFT-Projekt?

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

WAGMI United will "Fans eine Stimme geben"

Ähnlich wie beim dezentralen Web 3.0 will WAGMI United, übrigens eine Abkürzung für das in der Krypto-Szene geläufige Motto "We're All Gonna Make It", auch beim Fußballverein Crawley Town FC dezentrale, demokratische Strukturen schaffen.

Today, we are telling our story, and sharing our vision of how NFTs will shape the future of sports 🧵👇 - WAGMI United (@WAGMIUnited) June 27, 2022

WAGMI United führt in dem Tweet vom 27. Juni 2022 weiter aus: "Unser Modell ermöglicht es den lokalen Fans von Crawley Town, eine Stimme zu haben: eine drastische Veränderung gegenüber den abwesenden Führungsköpfen der Vergangenheit". Der Verein soll eine aktive Fan-Base haben, die an der Gestaltung der Mannschaft teilhaben soll: "Ein Grundpfeiler unserer Vision ist eine Anhängerschaft ohne Grenzen. Wir haben aus erster Hand gesehen, wie die Macht der digitalen Gemeinschaften durch NFTs die Welt erobert. Wir setzen auf eine Zukunft, in der das Fan-Sein nicht mehr durch den geografischen Standort eingeschränkt wird". Es lassen sich also einige Parallelen zu den Hauptcharakteristika der Kryptowährungen und NFTs ziehen. Am gestrigen Mittwoch hat WAGMI United eine NFT-Kollektion herausgebracht, bei der interessierte Anhänger NFTs vom Team käuflich erwerben können.

Langfristiges Ziel: Einzug in die oberste englische Fußballklasse

WAGMI United hat große Ziele. Der Verein Crawley Town FC, der sich bereits seit Jahrzehnten in den unteren englischen Amateurklassen beziehungsweise in den untersten Profiligen aufhält, soll bis in die oberste Fußballliga Englands, in die Premier League, aufsteigen. Die NFT-Investoren haben hierbei einen langfristigen Horizont: "Wir sind realistisch - Crawley Town in die Premier League zu bringen, wird nicht über Nacht geschehen. Wir wollen den Verein demokratisieren und unserer Gemeinschaft die Möglichkeit geben, über Entscheidungen abzustimmen, die die Zukunft des Vereins bestimmen: vom Essen am Spieltag bis hin zu den Vorstandsmitgliedern." Am Ende der nächsten Saison soll dann aber zumindest einmal der Aufstieg in die dritte englische Liga (League One) feststehen. Sollte dies nicht eintreffen, dann können NFT-Investoren, die unter anderem NFTs des Teams halten können, aus dem Projekt aussteigen.

adidas unterstützt WAGMI United

Ende Juni konnte WAGMI United verkünden, mit adidas einen Big Player des Sportbusiness als Sponsor an Land gezogen zu haben. Via Twitter lobte der NFT-Club den DAX-Konzern: "Wir sind stolz mit adidas zusammenzuarbeiten, einer Marke, die schon immer die Grenzen von Sport und Kultur verschoben hat. Wir hätten uns keinen besseren Start für unser Abenteuer vorstellen können als mit einer Marke, die eine so reiche Geschichte im Fußball und Leistungssport hat", schrieb WAGMI United.

Vor kurzem wurden die von adidas gesponserten Trikots des Viertligisten vorgestellt. WAGMI United bietet adidas wiederum die Möglichkeit, in den tendenziell wachsenden NFT-Markt vorzustoßen und dabei First Mover-Vorteile zu genießen. Zudem dürfte ein Engagement bei dem englischen Viertligisten für den Sportartikelgiganten, der jährlich einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro generiert, finanziell sicherlich ohne größere Probleme zu stemmen sein. Somit scheinen für adidas die Chancen größer zu sein als die Risiken. Nick Craggs, Chef der Fußball-Abteilung bei adidas, zeigte sich dann auch sehr erfreut über die Zusammenarbeit: "Unsere Partnerschaft mit WAGMI United hat uns die Möglichkeit gegeben, mit Crawley Town FC zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, den Verein mit adidas Produkten auszustatten, Teil seiner Gemeinschaft zu sein und seine zukünftigen Bestrebungen im Fußball zu unterstützen", zitiert die WAGMI United-Website den Manager.

Dabei ist die Unterstützung des Crawley Town FC Teil eines größeren Engagements von adidas im digitalen Bereich, wie die adidas-Marketingmanagerin Erika Wykes-Sneyd betonte: "Im Jahr 2021 haben wir unsere Reise in neue digitale Räume begonnen, indem wir unseren Kreativen, Athleten und Fans mit Zuversicht den Weg in das Metaversum weisen. Diese Partnerschaft mit WAGMI United eröffnet den Fans neue Möglichkeiten im Sport, von Fans zu echten Anteilseignern eines Teams zu werden, mit dem Ziel, ein tiefes Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit rund um das schöne Spiel zu schaffen".

So steht es um die adidas-Aktie

Auch die adidas-Aktie kann solche frischen Impulse in einem Wachstumsmarkt derzeit dringend gebrauchen. Der deutsche Traditionskonzern befindet sich nämlich bereits seit August 2021 in einem konstanten Abwärtstrend. Eine zuvor sehr hohe Bewertung, globale Lieferengpässe und besonders die chinesischen Corona-Lockdowns setzten der Aktie schwer zu. Ähnlich wie Wettbewerber Nike muss auch adidas Gewinnrückgänge verbuchen. So notiert das adidas-Papier momentan nur noch bei 164,54 Euro (Stand: Schlusskurs vom 6. Juli 2022) und damit ungefähr 50 Prozent unter dem bisherigen Rekordhoch, das die Aktie am 4. August 2021 bei 336,25 Euro erreicht hatte. Ob adidas bald wieder zu alter Stärke zurückfinden kann, wird nicht zuletzt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung auf dem wichtigen Absatzmarkt China abhängen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com