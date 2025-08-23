DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin97.873 -0,6%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

24.08.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagmittag

Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um -0,59 Prozent auf 114.698,69 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 115.374,21 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 5,3 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 79,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -1,65 Prozent auf 119,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 121,32 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -0,44 Prozent auf 4.752,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.773,95 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 593,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (590,99 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,48 Prozent.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 3,016 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,046 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,00 Prozent.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -2,91 Prozent auf 22,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,25 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,14 Prozent auf 269,12 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 266,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 7,363 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,207 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,17 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von -4,29 Prozent auf 0,1985 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,2074 US-Dollar wert.

Daneben wertet Cardano um 12:25 ab. Es geht -2,05 Prozent auf 0,8943 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9130 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,4061 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,4163 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,46 Prozent.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0025 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0024 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0063 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

