Bobby Lee: "Der Bitcoin könnte bis Ende des Jahres auf 300.000 Dollar steigen"

• Bobby Lee sieht ein Muster in Bitcoin-Historie• Warnung vor einem Platzen der Blase zum Ende des Jahres• Bis zu 100.000 Dollar im Sommer

Ein Blick auf die Bitcoin-Historie

Alle vier Jahre komme es zu einem starken Bullenmarkt beim Bitcoin, das lasse sich aus dem historischen Muster der Kryptowährung ablesen, so Bobby Lee, ehemaliger CEO des Krypto-Handelsplatzes BTCC, im CNBC-Interview. Wenn man die letzten acht Jahre betrachte, hatte der Bitcoin zwei starke Bullenmärkte. Der letzte war im Jahr 2017, als der Wert des Bitcoins von 1.000 Dollar am Jahresanfang auf fast 20.000 Dollar zum Ende des Jahres anstieg. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht's. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Wenn sich die Geschichte wiederhole und sich der Bitcoin, der zu Beginn des Jahres bei etwa 30.000 Dollar stand, auch nur verzehnfache, also halb so stark ansteige wie vor vier Jahren, könnte die Kryptowährung bis Ende 2021 auf bis zu 300.000 Dollar ansteigen, so die Prognose des Experten.

Vorsicht, wenn die Krypto-Blase platzt

Trotz der starken Prognose warnt Bobby Lee alle Bitcoin-Investoren: "Wenn der Bitcoin seinen Maximalwert erreicht hat, könnte es zu einem Platzen der Blase und somit zu einer starken Korrektur kommen. Ein sogenannter ‚Bitcoin-Winter‘ kann zwei bis drei Jahre andauern. In dieser Zeit könne die Kryptowährung 80-90% vom Hoch zurücksetzen. Der Bitcoin ist äußerst volatil, genau so schnell wie er ansteigen kann, kann er auch wieder fallen".

Bobby Lee schwankt in seinen Prognosen

In einem Tweet vom Dezember 2018 hatte Lee noch prognostiziert, dass der Bitcoin bis Ende 2021 bei einem Kurs von 333.000 Dollar stehen könne. Im März dieses Jahres korrigierte er seine Aussagen gegenüber Cointelegraph und setzte seine Prognose auf 200.000 bis 250.000 Dollar herab. Im neusten Interview mit CNBC erhöht er das Jahresziel dann wieder auf 300.000 Dollar.

Die bisherige Bitcoin-Entwicklung 2021

Schon in den vergangenen Monaten des Jahres 2021 hat der Bitcoin eine außergewöhnliche Preisentwicklung und mehrere neue Höchststände erzielt. Mitte März wurde erstmalig die 60.000 Dollar Marke übertroffen. Aktuell notiert der Bitcoin laut den Daten von Coinmetrics bei knapp 58.400 Dollar (Stand: 09.04.2021). Sollte Bobby Lee mit seiner Prognose Recht behalten, könnte der Bitcoin schon bis zum Sommer auf 100.000 Dollar steigen.

