Deshalb gibt der Euro nach

Heute im Fokus

DAX freundlich -- HP bekommt neuen Chef -- Salesforce überraschend optimistisch -- thyssenkrupp will angeblich Klöckner & Co übernehmen -- Wirecard, Lufthansa, Daimler im Fokus

JENOPTIK-Aktie im Fokus: Schwache Autoindustrie bremst SDAX-Konzern aus. VW will sich womöglich an chinesischen Zulieferern beteiligen. Google ändert Android-Namensgebung. Commerzbank prüft wohl weiteren Abbau von bis zu 2500 Stellen. Continental will angeblich neun Werke schließen.