Vor US-Inflationsdaten

Eurokurs kaum verändert - die Gründe

12.08.25 08:07 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro kaum von der Stelle bewegt | finanzen.net

Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt und damit die Kursverluste vom Wochenstart vorerst nicht fortgesetzt.

Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Nachmittag erwartet werden. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1618 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vortag.

Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist, dass die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China vorerst ausgesetzt bleiben. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine Verlängerung der Pause im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften bis zum 10. November vorsieht.

Am Montag war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Am Markt wird wegen der höheren US-Zölle mit vielen Handelspartnern mit einem Anstieg der Teuerung in den USA gerechnet. Eine höhere Inflation spricht eher gegen eine Zinssenkung in den USA, was den Dollar stützt.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

