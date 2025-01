Vor US-Zinsentscheidung

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüssen der US-Notenbank Fed wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0435 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt blicken die Anleger auf die Zinsentscheidung der USA, die am Abend auf dem Programm steht. Es wird fest damit gerechnet, dass die Fed bei den Zinssenkungen eine Pause einlegen wird und den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent hält.

Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank in der Stellungnahme zur Zinsentscheidung weiterhin auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen verweisen wird. Derzeit sprechen vor allem die zuletzt robusten Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt und eine weiter zu hohe Inflation gegen Zinssenkungen.

Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen haben die Anleger zudem mögliche Aussagen der Notenbank zum neuen US-Präsidenten Donald Trump im Blick: "Im Rahmen der Pressekonferenz wird unseres Erachtens auch spannend zu sehen sein, inwieweit sich die Fed dem Druck seitens der Trump-Administration erwehren wird", heißt es in einem Kommentar.

Der Republikaner Trump hatte sich während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident wiederholt mit der Fed angelegt, Zinssenkungen vorgeschlagen und den Notenbankpräsidenten Jerome Powell heftig kritisiert. Bei einer per Videoschalte gehaltenen Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos vergangene Woche sagt er: "Wenn die Ölpreise sinken, fordere ich, dass die Zinssätze sofort sinken."

FRANKFURT (dpa-AFX)