Darum stabilisiert sich der Eurokurs knapp über 1,11 US-Dollar

Heute im Fokus

DAX schwächelt -- Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus -- Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal -- Johnson & Johnson zu Strafe in Schmerzmittelprozess verurteilt

Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch verstorben. CANCOM-Aktie ersetzt Axel Springer-Aktie im MDAX - Instone rückt in SDAX. UPC-Besitzer Liberty Global will an Verkauf an Sunrise festhalten. Italiens Präsident verlängert Frist für Regierungsbildung bis Mittwoch. Morgan-Stanley-Fonds interessiert an Windpark-Entwickler PNE.