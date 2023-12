Euro Dollar Kurs: Darum zeigt sich der Euro stabil

Woche der Notenbanken

Der Euro ist am Montag stabil in eine Woche mit zahlreichen Zinsentscheidungen gestartet.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0770 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0777 Dollar festgesetzt.

Der Wochenbeginn fällt absehbar ruhig aus. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hochrangige Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

Im Laufe der Woche steht jedoch eine ganze Reihe von Zentralbank-Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem entscheiden die Währungshüter in den USA, im Euroraum und in Großbritannien über ihren Kurs. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und wann sich eine geldpolitische Wende mit sinkenden Zinsen abzeichnet. Denn die einst sehr hohe Inflation ist rückläufig, was perspektivisch Spielraum für eine lockerere Geldpolitik eröffnet.

/bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)