Interessante Studie: An welchem Wochentag sich der Bitcoin-Kauf am ehesten lohnt

Dazu nahm das Fintech Seasonax die Preisschwankungen der größten Kryptowährung Bitcoin genau unter die Lupe und kam zu durchaus interessanten Ergebnissen.

Bitcoin-Handel 24/7- Rendite eher zum Wochenstart

Insbesondere der Hintergrund, dass der Bitcoin-Handel nicht an Börsenzeiten gebunden ist und daher sowohl wochentags als auch an Wochenenden und Feiertagen läuft, hat den Gründer von Seasonax, Dimitri Speck, dazu veranlasst, sich auf die Suche nach Mustern zu machen, die bei der Performance von Bitcoin an verschiedenen Handelstagen festzustellen sind.

Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass sich tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem Wochentag und der Bitcoin-Performance feststellen lässt. Die renditestärksten Tage für Bitcoin-Anleger sind demnach Montag und Dienstag. "Hätte man ausschließlich montags investiert, wäre eine jährliche Rendite von 27,53 Prozent erzielt worden. Der kumulierte Gewinn am Dienstag war mit 39,88 Prozent sogar noch stärker", erklärt Speck.

Wochenende und Feiertage abgeschlagen

Bei der Analyse der Wochentagsgewinne hat sich unterdessen die Wochenmitte als deutlich weniger renditestark erwiesen. Wenig erfolgreich waren zudem Investments am Freitag, die sich mit jährlich 7,71 Prozent im Schnitt als die schwächsten Wochentage erwiesen haben. Auch an Samstagen und Sonntagen fiel die Rendite eher bescheiden aus, so das Ergebnis der Untersuchung.

Doch auch wenn sich die Dienstage als besonders lohnenswert entpuppten, sei festzustellen, dass die zunehmende Beliebtheit von Bitcoin am Markt seit 2016 dazu geführt habe, dass die Freitage aufgeholt haben. Im aktuellen Aufwärtstrend halte Speck es vor diesem Hintergrund für sinnvoller, "Freitagmorgens statt Sonntagmorgens zu kaufen", denn die steigende Popularität der Kryptowährung habe auch das Intraday-Muster geändert", so der Experte weiter.

Im Sommer raus aus Bitcoin?

Zuletzt war Seasonax der Frage nachgegangen, ob Anleger über den Sommer hinweg in Bitcoin investiert bleiben sollten.

Die klare Antwort der Experten: Nein. Zur Begründung hieß es, der Bitcoin weise in der historischen Betrachtung eine ausgeprägte Schwächephase im Sommer auf. Ab dem 6. Juni beginne diese Schwäche, danach folge ein saisonaler Abwärtstrend, bis zum 8. Oktober habe der Bitcoin im Durchschnitt einen Kursverlust von 4,29 Prozent hinnehmen müssen.



Redaktion finanzen.net

