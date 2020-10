Immer mehr Bitcoin-User - Indikator für Bullenrun bei Bitcoin?

• Zahl der Bitcoin-User schwer festzustellen• Wachstum bei Zahl der aktiven Adressen• Aktive Adressen möglicher Hinweisgeber für Kursentwicklung

Ein Faktor für die Preisentwicklung bei der ältesten Kryptowährung Bitcoin ist dessen Adaption. Kommt die Cyberdevise in der breiten Masse an, dürfte auch der Bitcoin-Preis positive Tendenzen aufweisen. Doch bislang war es schwer, die Zahl der Bitcoin-Nutzer zu bestimmen, denn die mehrheitlich dafür verwendete Zählung der Bitcoin-Adressen weist Schwächen auf. Die Tatsache, dass Bitcoin-User mehr als ein Bitcoin-Konto besitzen können, lässt einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Bitcoin-Adressen mit der exakten Verbreitung kaum herstellen.

Der Analysedienst Glassnode hat in einer Studie untersucht, wie groß die Diskrepanz zwischen der Anzahl der Adressen und der tatsächlichen Userzahl ist. Die Untersuchung ergab, dass es etwa drei Mal mehr Adressen als User gibt, jeder Bitcoin-Nutzer verfügt also im Durchschnitt über drei Adressen. Insgesamt haben die Datenwissenschaftler für Januar 2020 einen Wert von 23,1 Millionen Bitcoin-Usern ermittelt, die die Kryptowährung besitzen.

Infolge haben die Analysten das tägliche Wachstum der Bitcoin-User mit dem Nettowachstum der Bitcoin-Adressen verglichen und kamen zu dem Ergebnis, dass die Schwankungen beim Wachstum der Adresszahl signifikant höher ausfallen als das Wachstum der Bitcoin-User. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Letzteres sei zudem durchweg positiv - In der Geschichte des Bitcoin habe es nur 21 Tage mit negativem Wachstum gegeben. "Das ist ein klarer Hinweis auf eine gesunde und konsequente Einführung von Bitcoin in den letzten zehn Jahren", fassen die Analysten bei "Medium" zusammen.

Das starke Wachstum bei der Zahl der aktiven Adressen könnte ein bullisher Hinweisgeber für die Preisentwicklung bei Bitcoin sein, schrieb jüngst BTC-Trader Cole Garner auf Twitter.

"Die Hintergrundgeschichte ist bullish und faszinierend - eine einzigartige Sicht auf einen neuen Bullenmarktkatalysator", schrieb der Experte im Hinblick auf den zuletzt starken Anstieg der Zahl neuer Bitcoin-Adressen.

1/ New #bitcoin addresses were absolutely off the charts last week.



The backstory is bullish and intriguing - a unique view on a new bull market catalyst.



I’m about to break this down 👇#BTC pic.twitter.com/GPZ1e3mzAr